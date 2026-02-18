Po Obchodnej ulici v Bratislave behal muž s nožom v ruke a pokrikoval extrémistické heslá. Mestská polícia Bratislava (MsP) o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že zasiahla do niekoľkých sekúnd.
Hliadka, ktorá bola na kontrolnom bode na Hurbanovom námestí, prijala oznámenie od ľudí, ktorí muža spozorovali. „Na Obchodnú ulicu dorazili dve hliadky mestskej polície prakticky okamžite. Mužovi nasledovala jasná výzva, aby odhodil nôž. Muž ju síce uposlúchol, no tým sa to neskončilo,“ priblížili mestskí policajti.
Ako doplnili, muž sa počas zákroku správal agresívne, približoval sa k príslušníkom a opakovane zdvihol pravú ruku do nacistického pozdravu so zakričaním extrémistického hesla. Tým vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu extrémizmu. „Následne bol muž predvedený na stanicu na Obchodnej ulici, kde mu bola vykonaná bezpečnostná prehliadka. O podozrení z trestného činu extrémizmu bol bezodkladne informovaný Policajný zbor,“ dodali mestskí policajti s tým, že za nosenie chladnej zbrane na verejnosti mu uložili blokovú pokutu.