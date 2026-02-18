Riaditeľ spoločnosti Meta Mark Zuckerberg prišiel v stredu na súd v Los Angeles, aby svedčil v prelomovo procese týkajúcom sa závislosti od sociálnych sietí. Instagram a ďalšie platformy sú obvinené z toho, že úmyselne vytvárajú návyk mladých používateľov na ich používanie, informuje AFP, píše TASR.
Šéf Meta, vlastniacej Facebook, Instagram a WhatsApp, je najsledovanejším svedkom v prvom zo série prípadov, ktoré by mohli vytvoriť právny precedens pre tisícky žalôb amerických rodín proti sociálnym sieťam. Miliardár bude pred porotou hovoriť o bezpečnosti svojich globálnych platforiem.
Porota bude až do konca marca počúvať svedkov, kým rozhodne o tom, či YouTube a Instagram nesú zodpovednosť za duševné problémy 20-ročnej Kaley G. M., ktorá je od detstva intenzívnou používateľkou sociálnych sietí. YouTube začala používať ako šesťročná a na Instagram sa pripojila v 11 rokoch, neskôr pribudli aj Snapchat a TikTok.
V procese sa má rozhodnúť o tom, či Google a Meta úmyselne navrhli svoje platformy tak, aby povzbudzovali mladých ľudí k ich nutkavému používaniu a poškodzovali si tým duševné zdravie.
Tento proces, spolu s dvoma podobnými plánovanými na leto, má stanoviť precedens pre riešenie ďalších žalôb, v ktorých ľudia obviňujú technologické giganty z podnecovania epidémie depresie, úzkosti, porúch príjmu potravy a samovrážd medzi mladými, uviedla AFP.
Súd sa zameriava výlučne na dizajn aplikácií, algoritmy a funkcie personalizácie, keďže americké právo takmer úplne chráni platformy pred zodpovednosťou za obsah generovaný používateľmi.
V úvodných vyjadreniach minulý týždeň právnik žalobcov Mark Lanier porote povedal, že YouTube aj Meta cielene vytvárajú závislosť v mozgoch mladých ľudí, aby získali používateľov a zvýšili zisky. „Meta a Google nestavajú len aplikácie, budujú pasce,“ vyhlásil.
Generálny riaditeľ Instagramu Adam Mosseri však na súde odmietol tvrdenie, že používatelia môžu byť klinicky závislí od sociálnych sietí. „Je dôležité rozlišovať medzi klinickou závislosťou a problematickým používaním,“ upozornil počas výsluchu právnikom žalobcov.
Zástupca YouTube zas uviedol, že platforma nie je zámerne návyková ani ju nemožno považovať za klasickú sociálnu sieť, ale skôr za službu na sledovanie videí podobnú Netflixu alebo tradičnej televízii.
TikTok a Snapchat, ktoré boli tiež uvedené v žalobe, uzavreli ešte pred začiatkom procesu utajené dohody so žalobkyňou.