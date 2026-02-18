Združenie Za otvorenú justíciu (ZOJ) považuje vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na sudcu Jána Hrubalu za neprijateľné.
Verejné osobné útoky predsedu vlády na Hrubalu sú podľa neho nebezpečné pre právny štát. Uviedlo to v stanovisku, ktoré TASR poskytla hovorkyňa združenia Katarína Javorčíková.
„Podľa mediálnych informácií premiér spájal sudcu s osobnými incidentmi a spochybňoval jeho integritu v deň po vyhlásení rozsudku v kauze Mýtnik, v ktorej bol odsúdený J. B. a ďalší obžalovaní. Súdne rozhodnutia sa v demokratickom štáte hodnotia právnymi prostriedkami, nie cez politické nátlakové vyhlásenia a diskreditáciu konkrétnych sudcov,“ skonštatovalo združenie.
Kritika rozhodnutí podľa ZOJ môže byť vecná a legitímna. „Osobné útoky na sudcu zo strany najvyššieho predstaviteľa výkonnej moci však prekračujú hranicu politickej polemiky. Vytvárajú dojem, že sudca má byť ‚potrestaný‘ za rozhodovanie v citlivých kauzách, a tým oslabujú dôveru verejnosti v nestrannosť a nezávislosť súdov,“ podotklo.
Združenie Hrubalovi vyjadrilo podporu. „Súčasne vyzývame Súdnu radu SR a Združenie sudcov Slovenska, aby sa zasadili za ochranu tohto sudcu, pretože útoky na neho za rozhodovaciu činnosť sú útokmi na celú súdnu moc,“ dodalo.
Premiér sa v stredu po vláde vyjadril k rozsudku Špecializovaného trestného súdu v kauze Mýtnik, ktorá sa týka predražených IT tendrov na finančnej správe v rokoch 2013 až 2018. Upozornil pri tom na to, že rozsudok ešte nie je právoplatný. Zároveň sa kriticky vyjadril k predsedovi senátu, ktorý za rozsudkom v kauze stál, Hrubalovi.