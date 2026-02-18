U diviakov v Česku zistili nákazu, ktorá sa môže preniesť na ďalšie zvieratá. Pozor by si mali dať najmä psičkári.
U diviakov v českom kraji Vysočina zistili prítomnosť Aujezskyho choroby. Informoval o tom denník iDnes s tým, že pozitívnych bolo niekoľko kusov divokej zveri.
Pozor by si mali dávať najmä psičkári
Riziko nakazenia Aujezskyho chorobou hrozí najmä poľovníckym psom, v ohrození sú aj domáce psy; Foto: alexei_tm/Shutterstock.com
Aujezskyho choroba sa šíri kontaktom s telesnými tekutinami nakazených diviakov. Ako pre iDnes priblížil poľovník a predseda Poľovníckeho zväzu Žďárské vrchy Oldřich Sedlář, riziko hrozí najmä poľovníckym psom.
„Keď sa pes dostane do styku s vnútornosťami, krvou, alebo napríklad so slinami nakazeného prasaťa, je to problém. Stačí, aby to napríklad olizol. A pri nákaze to bohužiaľ končí vždy tragicky – a to smrťou psa.“
V ohrození sú však aj štvornohí domáci miláčikovia. Ako pre iDnes priblížil Lubboš Pavliš z poľovníckeho združenia Radostín nad Oslavou, pes pustený navoľno môže pri prechádzke nájsť kus nakazeného uhynutého zvieraťa. „A pokiaľ by bol tento kus práve infekčný, môže sa pes kontaktom ľahko nakaziť,“ dodal.
Nakazenie sa u psov končí úhynom
Prasatá sú jediným nositeľom vírusu Aujezskyho choroby, ktorý po nakazení prežíva. Ako približuje česká Štátna veterinárna správa, nakaziť sa môžu všetky cicavce okrem človeka a primátov. Zároveň platí, že ochorenie u nich vždy končí úhynom.
„Liečba Aujezskyho choroby sa nevykonáva. Vakcinácia je jedinou možnosťou ochrany proti tejto nákaze a bola úspešne použitá pri eradikácii tejto nákazy v chovoch prasiat.“
Keďže Česko sa podľa kritérií Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (WOAH) považuje za krajinu bez prítomnosti Aujezskyho choroby, očkovanie psov sa na jeho území nevykonáva.
Aujezskyho choroba na Slovensku
Prípady Aujezskyho choroby zaznamenali na území Slovenska naposledy v decembri 2022. Informovalo o tom na sociálnej sieti mesto Žilina, ktoré upozornilo na úhyn nakazeného psa.
„Ohrozené sú zvieratá, ktoré by mohli prísť do kontaktu s infikovaným diviakom alebo s jeho slinami, trusom prípadne krvou, teda najmä poľovné psy. Na nebezpečenstvo nákazy však upozorňujeme všetkých majiteľov psov, ktorí chodievajú na vychádzky v prirodzenom prostredí diviačej zveri,“ informovalo mesto.
Výskyt ochorenia na území Žiliny koncom roka 2022 potvrdila aj Veterinárna nemocnica Anima Vets, v ktorej prijali nakazeného psa. Ten do niekoľkých hodín napokon uhynul.
„Osud nášho pacienta nás veľmi mrzí a preto veríme, že táto osveta pomôže v zamedzení podobných prípadov,“ dodala nemocnica v stanovisku.