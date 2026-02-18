Prerušenie dodávok ropy považuje Danko za hrubé zasahovanie do maďarských parlamentných volieb.
Vláda by si mala predvolať pre poškodený ropovod Družba veľvyslanca Ukrajiny na Slovensku. Ak sa preukáže, že ropovod poškodili Ukrajinci, mala by ho vyhostiť. Uviedol to na sociálnej sieti predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko v súvislosti so stavom ropnej núdze, ktorý v stredu vyhlásila vláda SR a súhlasila s uvoľnením 250.000 ton ropy pre slovenskú rafinériu zo štátnych hmotných rezerv.
„Je nesporným faktom, že situácia v Slovnafte je vážna. Slovnaft nemá ropu. Preto som uvítal kroky našej vlády a súčasne vyzývam predsedu vlády SR, aby si predvolali veľvyslanca Ukrajiny. V prípade, že sa preukáže, že ropovod Družba poškodili Ukrajinci, mali by ho vyhostiť. Absolútne nedáva logiku, aby Rusi poškodzovali niečo, čo im zarába. Už v minulosti sa prezident (Volodymyr) Zelenskyj vyhrážal, že budeme ľutovať niektoré naše vyjadrenia a kroky,“ spresnil Danko.
Keďže Slovnaft spadá pod maďarskú skupinu MOL, je to podľa predsedu SNS atak aj na Maďarsko. „Je nesporným faktom, že v Maďarsku prebiehajú parlamentné voľby a že toto je zásah do maďarských parlamentných volieb. Viktor Orbán sa im nehodí, pretože hlása myšlienky, ako hlása aj naša vláda. V mnohých veciach je Viktor Orbán principiálny,“ upozornil predseda SNS.
„Mám vážne obavy, že ak niekto prezidenta Zelenského nezastaví, tak aj EÚ môže byť vtiahnutá do vojnového konfliktu. Hádam nikto nepochybuje, že pán Zelenskyj nie je svojprávny. Preto ma vždy mrzelo, ak Robert Fico (Smer-SD) hovoril, že chce spoločné rokovania vlády SR (s ukrajinskou vládou, pozn. TASR), že nedajbože ešte Ukrajina má ísť do EÚ. Za Slovenskú národnú stranu hovorím, že Ukrajina nemôže byť ani v NATO, ani v Únii,“ podčiarkol.
Doplnil, že budúci rok očakáva zasahovanie do predvolebnej kampane na Slovensku zo zahraničia. „To peklo, ktoré príde budúci rok, keď budú na Slovensku parlamentné voľby, si asi nevieme predstaviť. Budú likvidovať lídrov Smeru, Hlasu aj SNS, tak ako to vždy bolo. A keď si to v našej vláde neuvedomíme, tak to dopadne veľmi zle,“ dodal predseda SNS.