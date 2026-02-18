Ústavný súd SR chráni prostredníctvom rozhodnutia o protiústavnosti novely zákona o neziskových organizáciách mimovládky pred kontrolou. Vláda tak využije dostupné nástroje na riadnu kontrolu.
Po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu to uviedol predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).
„Najväčšie nebezpečenstvo v tejto krajine predstavujú mimovládne organizácie, ktoré vykonávajú politickú činnosť, obdobnú politickým stranám, avšak bez akejkoľvek verejnej kontroly a bez akejkoľvek politickej zodpovednosti. Myslím si, že máme právo sa na to pozrieť,“ uviedol premiér. Ako doplnil, do konca októbra má vedúci úradu vlády Juraj Gedra pripraviť súhrnnú správu z kontrol.
Mimovládne organizácie podľa Fica aktuálne poberajú približne 400 miliónov eur ročne. Tristo miliónov z toho podľa neho dostávajú z rôznych grantov a asi štvrtina pochádza z dvoch percent dane z príjmu. Zdôraznil, že kontrola ich hospodárenia tak je na mieste.
Štátne orgány v pôsobnosti ministerstiev vnútra, financií či práce a aj iné inštitúcie majú priebežne vykonávať kontroly mimovládnych neziskových organizácií. Zamerať sa majú predovšetkým na dodržiavanie zákonných podmienok ich fungovania. V stredu to schválila vláda. Vládny kabinet tým reagoval na rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý podľa vlády zablokoval zvýšenie transparentnosti mimovládok.
Ústavný súd minulý rok skonštatoval, že novela zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby je v rozpore s Ústavou SR a dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Legislatíva podľa súdu odporuje článkom ústavy týkajúcich sa základných ľudských práv a slobôd, ako aj politických práv. Legislatíva zavádzala pre mimovládne organizácie napríklad povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti a sprístupňovať informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami.
KDH: Masívne kontroly sú krokom autoritatívnej vlády
Opozičné KDH kritizuje stredajšie rozhodnutie vlády o plošných kontrolách všetkých mimovládnych organizácií na Slovensku. Masívnym kontrolám nerozumie, hovorí, že všetky mimovládne neziskové organizácie, ktoré dostávajú peniaze zo štátneho rozpočtu, už kontrolám podliehajú. Masívne kontroly vníma ako krok autoritatívnej vlády. Hnutie zároveň avizuje, že kontroly bude sledovať, aby neboli zneužívané. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval podpredseda KDH Marián Čaučík.
„Viac ako rok riešili, ako zatlačiť občiansku spoločnosť opäť do kúta. Ale aj tento krok, ktorý dnes vláda spravila, vnímame ako krok autoritatívnej vlády, ktorej vadia vo všeobecnosti mimovládne neziskové organizácie. Čo je obrovský nezmysel, pretože toto je to najlepšie, čo máme na Slovensku,“ skonštatoval Čaučík poukazujúc na ich význam a pomoc a suplovanie štátu v mnohých oblastiach.
Hnutiu sa nepozdáva ani fakt, že v čase tvrdej konsolidácie, v rámci ktorej boli aj opatrenia na zníženie stavov úradníkov, sa majú navýšiť kapacity pre kontroly neziskových organizácií aspoň o desať percent. KDH to označuje za „obrovský paradox“. Peniaze by podľa hnutia mali dať skôr napríklad na energopomoc, aby bola cielená. Rovnako by mala vláda radšej riešiť obrovské daňové úniky, ktoré si však nevšíma.
Hnutie tiež hovorí o vytváraní fiktívneho nepriateľa a vytváraní strachu a šikanovaní organizácií, ktorých pochybenia sú často len minimálne. Potvrdiť to mal aj nedávny audit, ktorý mali v parlamente, kde sa kontrolovali možné duplicitné dotácie rôznych organizácií. Vyvstáva pritom zároveň otázka, prečo sa tieto masívne kontroly majú zamerať len na mimovládne organizácie, nie na všetkých poberateľov financií zo štátneho rozpočtu. Hnutie krok vlády považuje za veľmi silný nástroj, ktorý nie je potrebný.
