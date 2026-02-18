Slovenskí hokejisti postúpili do semifinále ZOH v Miláne.
V stredajšom štvrťfinálovom zápase zvíťazili nad Nemeckom 6:2. Slováci sa medzi štvorkou najlepších tímov olympijského turnaja predstavia druhýkrát za sebou.
Pre Nemcov sa turnaj skončil. Slováci spoznajú svojho semifinálového súpera po zostávajúcich štvrťfinálových dueloch. V nich sa vo štvrtok stretnú Kanada s Českom (od 16.40), Fínsko so Švajčiarskom (18.10) a USA so Švédskom (21.10). Semifinálové zápasy sú na programe v milánskej Santagiulia aréne v piatok 20. februára o 16.40 a 21.10.
ZOH 2026, štvrťfinále
Slovensko - Nemecko 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)
Góly: 19. Regenda (Černák, Fehérváry), 25. Kelemen (Regenda), 25. Okuliar (Hudáček, Dvorský), 31. Dvorský (Okuliar, Koch), 41. Regenda (Koch, Pospíšil), 57. Tatar (Ružička, Slafkovský) - 35. Reichel (Draisaitl), 50. Tiffels (Reichel, M. Müller). Rozhodcovia: Rehman (USA), O´Rourke - MacPherson (obaja Kan.), Ankerstjerne (Dán.), vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 9532 divákov.
Slovensko: Hlavaj - Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, Koch - Tatar, Ružička, Slafkovský - Regenda, Pospíšil, Kelemen - Hudáček, Dvorský, Okuliar - Takáč, Sukeľ, Liška - Cingel
Nemecko: Grubauer - Seider, Wagner, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Kälble, M. Müller - Tiffels, Draisaitl, Reichel - Peterka, Stützle, Samanski - Michaelis, Kahun, Tuomie - Ehl, Sturm, Rieder - Schütz
Pre Slovákov to bol prvý zápas od soboty, keď v zápase hranom od 12.10 prehrali so Švédmi. Takmer štyri dni oddychu kontrastovali s nahusteným programom Nemcov, ktorí hrali v nedeľu s USA (1:5) a postup do štvrťfinále si museli vybojovať v utorňajšom zápase s Francúzskom (5:1).
Úvod priniesol nervózny hokej z oboch strán a hre chýbala presnosť. Tímy postupne získali sebaistotu a prišli aj gólové príležitosti. V 8. minúte Wissman hákoval Slafkovského, ktorý mal počas následnej presilovky sľubnú strelu, no Grubauer sa stihol presunúť. Krátko na to sa k početnej výhode dostali Nemci po tom, čo Cingel pridržal Draisaitla, no Slováci sa dokázali ubrániť. V 18. minúte sa do sľubnej šance dostal Pospíšil, ofenzívna akcia Slovákov pokračovala a Černákovu strelu tečoval Regenda - 1:0.
Slováci zblokovali v prvej tretine viacero striel Nemcov, ktorí v sľubných príležitostiach viackrát netrafili bránku tak ako Tiffels v závere prvej časti. Zverenci Vladimíra Országha prestrieľali súpera v prvej tretine 17:5 a zatiaľ čo viedli iba 1:0, v druhej im aj prehra na strely 5:9 stačila k výraznému zvýšeniu náskoku.
Dôležitý gól na 2:0 strelil v 24. minúte Kelemen, ktorý sa zbavil Kälbleho a bekhendom prekonal Grubauera. Už o 33 sekúnd Hudáček v strednom pásme uvoľnil Okuliara, ktorý po brejku zvýšil na 3:0. Slováci si dávali pozor na dorážky a snažili sa rýchlo otáčať hru z obranného pásma. Nemci sa do zápasu nevrátili ani v 26. minúte po menšom treste po Hlavaja. Hra slovenského tímu robila Nemcom problémy a tí od 31. minúty prehrávali už 0:4. V prečíslení dvoch proti jednému sa Dvorský rozhodol pre strelu a Grubauer štvrtýkrát inkasoval. Nemci sa nadýchli v 35. minúte po tom, čo Reichel strelou spomedzi kruhov využil prihrávku Draisaitla - 4:1.
Slováci zvýšili svoj náskok už v 58. sekunde tretej tretiny. Koch nastrelil puk na bránku a Regenda z dorážky spomedzi kruhov upravil skóre. V 50. minúte hrali Nemci krátku presilovku a Tiffels po krížnej prihrávke Reichela znížil na 2:5. Nemci sa štyri minúty pred koncom riadneho hracieho času rozhodli pre hru bez brankára. Počas nej sa Slováci dostali do protiútoku, v ktorom Tatar pohodlne zvýšil na 6:2.