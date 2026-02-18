Slovenská opozícia podľa šéfa rezortu diplomacie Juraja Blanára (Smer-SD) neustále potvrdzuje, že je v rámci zahraničnej politiky stratená v čase a priestore.
Zdôraznil, že na rozdiel od predchádzajúcich vlád vláda premiéra Roberta Fica (Smer-SD) konzistentne a suverénne presadzuje mierové riešenia, a to všade a principiálne. Blanár to v stredu uviedol na sociálnej sieti.
Demonštroval, že Slovensko sa zúčastnilo na všetkých mierových samitoch týkajúcich sa vojny na Ukrajine. Rovnako je to aj v prípade Pásma Gazy, kde máme v súčasnosti k dispozícii len jedinú rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, ktorá má podľa Blanára šancu viesť k diplomatickému riešeniu.
Blanár pokračoval, že Slovensko nevstúpilo do Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa ako člen, o čom rozhodla vláda hneď na začiatku, pretože nesúhlasí so všetkými aspektmi. „To neznamená, že túto iniciatívu nepodporíme tam, kde je to možné, a to najmä v jej mierovom zámere, ktorý priamo podporili rezolúcie OSN a ktorý je v súčasnosti jediné reálne mierové riešenie,“ ozrejmil Blanár.
Vyjadrenia predstaviteľov opozície o izolácii Slovenska v zahraničí označila hlava slovenskej diplomacie za klamstvá. „Viem si veľmi dobre predstaviť, keby sme do Rady mieru neprijali pozvanie ako pozorovatelia, tak by sa tiež uskutočnila tlačová konferencia, ale vtedy by nás zase kritizovali za to, že sme neprijali štatút pozorovateľa v Rade mieru a pritom stále hovoríme o mieri,“ dodal Blanár.
Predstavitelia opozičnej parlamentnej strany SaS na stredajšej tlačovej konferencii upozornili, že zahraničná politika vlády SR na všetky štyri svetové strany má nielen politický dosah, ale aj ekonomický. Kritiku vyjadrili aj ministrovi zahraničných vecí Blanárovi za to, že sa rozhodol zúčastniť na zasadnutí Rady mieru amerického prezidenta Trumpa, aj keď predtým hovoril, že na radu nepôjde.