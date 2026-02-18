Pre viaceré lokality vydali výstrahu, Slovensko opäť zasype sneh.
Koncom týždňa treba najmä na južnom Slovensku rátať so silnejším snežením a tvorbou snehových jazykov. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Napadne až 15 centimetrov snehu
Od štvrtkového (19. 2.) popoludnia do piatka (20. 2.) rána môže v južných okresoch napadnúť desať až 15 centimetrov snehu. SHMÚ preto vydal výstrahu prvého stupňa pred snežením, takisto pred snehovými jazykmi a závejmi.
Výstraha pred snehom trvá od štvrtka 12.00 h do piatku 6.00 h a týka sa celého Bratislavského kraja, väčšiny okresov Trnavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja a okresu Košice. V okrese Bratislava môže napadnúť päť až 12 centimetrov nového snehu.
V južných okresoch môže napadnúť desať až 15 centimetrov snehu; Foto: shmu.sk
Snehové jazyky očakáva SHMÚ takisto na západnom Slovensku od štvrtka od 12.00 h a výstraha prvého stupňa trvá do polnoci z piatka na sobotu (21. 2.). Počas piatka sa výstraha rozšíri na celé Slovensko.
Platí aj výstraha pred vetrom
Počas piatku treba rátať aj so silnejším vetrom v okresoch Košického kraja. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.
Počas piatku treba rátať aj so silnejším vetrom; Foto: shmu.sk