Ukrajina a Rusko na rokovaniach v Ženeve za účasti Spojených štátoch nedosiahli dohodu na kľúčových sporných bodoch v snahe ukončiť štyri roky trvajúcu vojnu.
V stredu napoludnie to podľa agentúry AFP oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR.
„Vykonala sa určitá prípravná práca, ale zatiaľ sa stanoviská líšia, pretože rokovania neboli ľahké,“ povedal Zelenskyj po skončení rokovaní.
Hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov však hovorí o dosiahnutí pokroku. „Sústredíme sa na vyriešenie kľúčových ustanovení potrebných na dokončenie procesu. Ide o zložitú prácu, ktorá vyžaduje zosúladenie všetkých strán a dostatok času. Dosiahli sme pokrok, ale v tejto fáze nemôžeme zverejniť žiadne podrobnosti,“ povedal novinárom.
Kľúčovým sporným bodom podľa AFP zostáva východoukrajinský región Donbas. Rusko si ho nárokuje celý, aj keď v súčasnosti okupuje približne 80 percent jeho územia. Ukrajina túto požiadavku dôrazne odmieta. Druhou nevyriešenou otázkou je budúcnosť Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorú okupujú ruské sily od 4. marca 2022.