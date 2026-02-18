Falošné internetové obchody opäť útočia na zákazníkov aj pomocou podozrivo výhodných ponúk. Zistite, ako spoznať podvodný e-shop skôr, než zaplatíte.
Obchodný reťazec Sportisimo varuje pred podvodnými webovými stránkami, ktoré sa zaň vydávajú. Informoval o tom na svojom českom webe, kde zverejnil aj odporúčanie, ako sa vyhnúť strate peňazí.
„Vážení zákazníci, radi by sme vás upozornili na zvýšený výskyt podvodných webových stránok, ktoré sa v poslednej dobe objavujú predovšetkým na sociálnych sieťach,“ uviedol reťazec s tým, že stránky lákajú na neobvykle výhodné ponuky.
Ako rozpoznať podvodný e-shop
O tom, že ide o podvodnú webovú stránku, sa môžete presvedčiť na základe niekoľkých rozpoznateľných faktorov. Okrem podozrivo nízkych cien ide aj o tieto:
- podozrivo nízke ceny
- chýbajúce kontaktné údaje alebo neprofesionálny vzhľad
- webová adresa nezodpovedá oficiálnemu názvu značky
- platba je možná len prevodom alebo kartou bez zabezpečenia
Sportisimo zároveň zverejnilo ukážku neoficiálnych webových stránok, ktoré sa vydávajú za obchodný reťazec.
Podvodníci sa vydávajú za obchodný reťazec Sportisimo. Spoznáte ich aj podľa neprofesionálneho vzhľadu e-shopu; Foto: sportisimo.cz
Na týchto stránkach nenakupujte
Obchodný reťazec Sportisimo varuje spotrebiteľov, aby na podvodných webových stránkach nenakupovali.
„Dôrazne odporúčame, aby ste na týchto stránkach nenakupovali. Existuje reálne riziko straty finančných prostriedkov, nedoručenia tovaru alebo zneužitia osobných údajov.“
V prípade, že si nie ste istí, či ide o podvodný web, môžete kontaktovať Sportisimo na zákazníckej linke na čísle +420 226 254 894 alebo mailovej adrese [email protected].
Podvodníci zaútočili aj na ďalší reťazec
Na podvodné weby, ktoré sa snažia obrať zákazníkov o peniaze, upozornil vo februári aj reťazec DM drogerie markt Slovensko. Ako informoval v príspevku na sociálnej sieti, podvodné weby zneužívajú logo spoločnosti a „ponúkajú súťaže, výhodné akcie či zľavy“.
Reťazec v tejto súvislosti vyzval zákazníkov, aby sa nenechali nalákať na prísľub nízkych cien.
„Nenechajte sa nalákať na nízke ceny a špeciálne ponuky. Nikde neuvádzajte svoje osobné údaje a bankové informácie. Neklikajte na propagačné fotky či tlačidlá.“
DM zároveň odporúča vždy dôsledne kontrolovať navštevované webové adresy, názvy stránok a profilov, z ktorých nakupujete.