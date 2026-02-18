Pri kauze Mýtnik treba počkať na definitívne rozhodnutie súdu.
Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) v reakcii na otázku, či by Radko K. po vydaní neprávoplatného rozsudku v kauze nemal skončiť v čele Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Poukázal pritom na prezumpciu neviny.
„Prípad, kde sa vzťahuje na človeka prezumpcia neviny, by vám nemal vadiť. Počkajte na definitívne rozhodnutie,“ odkázal médiám. Zároveň sa kriticky vyjadril k predsedovi senátu, ktorý za rozsudkom v kauze stál, Jánovi Hrubalovi.
Negatívne sa k Hrubalovi vyjadril tiež minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Označil ho za aktivistického sudcu. Pri kauze Mýtnik očakáva pokračovanie konania. Verí, že pravda sa ukáže. Na otázku, či by Radko K. nemal odísť z čela banky, taktiež zdôraznil prezumpciu neviny.
Pred vládou sa k rozsudku vyjadrili aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak a minister investícií Samuel Migaľ (obaja nezávislí). Migaľ na otázku, ako vníma, že po novelizácii Trestného zákona, majú neprávoplatne odsúdení dostať len podmienečné a peňažné tresty, odpovedal, že ide o smiešny trest. Huliak v tejto súvislosti skonštatoval, že je za najvyšší trest.
Špecializovaný trestný súd (ŠTS) vyhlásil v utorok (17. 2.) rozsudok v kauze Mýtnik, ktorá sa týka predražených IT tendrov na finančnej správe v rokoch 2013 až 2018. Podnikateľa Jozefa B., jeho syna Jozefa B. mladšieho, bývalého štátneho tajomníka ministerstva financií Radka K. a podnikateľa Miroslava S. uznal za vinných a odsúdil ich na podmienečné tresty. Prví dvaja dostali aj mimoriadne vysoké, miliónové peňažné tresty. Rozsudok nie je právoplatný.