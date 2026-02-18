Maďarsko a Slovensko sa oficiálne obrátili na Európsku komisiu v záujme uplatnenia pravidiel, ktoré obom krajinám umožňujú získavať ruskú ropu námornou cestou v prípade, že sa znemožní jej preprava cez ropovody.
Podľa agentúry MTI to uviedol v stredu maďarský minister zahraničných Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Šéf maďarskej diplomacie uviedol, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa z „politických dôvodov“ rozhodol neobnoviť dodávky ropy smerom do Maďarska. Cieľom má byť podľa ministra vyvolanie krízy v zásobovaní palivami a ovplyvnenie domácej politickej scény.
Szijjártó zdôraznil, že maďarská vláda je na takúto situáciu pripravená. Krajina má zásoby ropy na viac ako tri mesiace.
Szijjártó a jeho slovenský rezortný partner Juraj Blanár zaslali spoločný list komisárovi EÚ pre energetiku Danovi Jorgensenovi. V liste žiadajú rešpektovanie výnimky, ktorá Maďarsku a Slovensku umožňuje dovoz ruskej ropy po mori, ak zlyhá tranzit cez potrubia.
Alternatívna doprava by mala byť realizovaná cez ropovod Adria z chorvátskych prístavov. Skupina MOL už objednala po mori prvé zásielky, ktoré by mali do Chorvátska doraziť začiatkom marca.