Vláda požičia Slovnaftu do 250.000 ton ropy.
Štát uvoľní zo štátnych hmotných rezerv ropu pre bratislavskú rafinériu Slovnaft v objeme do 250.000 ton. V reakcii na prerušenie dodávok ropy ropovodom Družba o tom v stredu rozhodla vláda, keď zároveň vyhlásila stav ropnej núdze. Na výpožičku ropy rafinéria zloží finančnú zábezpeku alebo bankovú záruku vo výške jej evidenčnej hodnoty.
Preprava ruskej ropy cez Adriu je otázna
Ropovod Družba bol na ukrajinskom území poškodený v dôsledku vojenského konfliktu s Ruskom ešte koncom januára a doteraz neboli dodávky obnovené. Slovnaft môže ropu dovážať okrem Družby aj cez ropovod Adria, ktorý ale doteraz využíval iba na alternatívne dodávky a pokrýval ním spoločne so svojou materskou spoločnosťou MOL len menšiu časť výroby.
Nábeh na plné využitie Adrie by mal podľa rafinérie trvať 20 - 30 dní a uvoľnenie ropy zo štátnych rezerv vo výške do 250.000 ton by malo pokryť minimálne jeden mesiac prevádzky Slovnaftu. Pôžička by mala trvať maximálne do septembra tohto roka a Slovnaft by mal počas tohto obdobia postupne ropu vrátiť. Núdzové zásoby sú vo vlastníctve Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.
Ministerstvo hospodárstva SR uplynulý utorok informovalo, že rezortná šéfka Denisa Saková (Hlas-SD) a maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó podpísali spoločný list adresovaný chorvátskej strane s výzvou na umožnenie dodávok ruskej ropy prostredníctvom ropovodu Adria ako jednej z možných alternatívnych trás.
Hoci chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušnjar na sociálnej sieti v utorok uviedol, že Chorvátsko nedovolí, aby boli ohrozené dodávky paliva do strednej Európy a je pripravené pomôcť vyriešiť akútne narušenie v rámci práva EÚ a predpisov OFAC, preprava ruskej ropy Adriou je otázna. EÚ totiž zakázala dodávky ruskej ropy tankermi a bez nich sa táto ropa do Chorvátska nedostane.
Slovnaft zastavuje vývoz nafty na Ukrajinu
Rafinéria Slovnaft zastavuje vývoz nafty na Ukrajinu a všetky výrobky budú určené pre vnútorný trh. Povedal to v stredu po rokovaní vlády premiér Robert Fico (Smer-SD) po tom, čo vláda rozhodla o uvoľnení štátnych hmotných rezerv ropy vo výške 250.000 ton.
Ide o reakciu na prerušenie dodávok ropy ropovodom Družba v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine.
Bratislavská rafinéria potrebuje denne 7300 až 7500 ton ropy, aby mohla vyrábať produkty, ktoré sú dostatočné pre územie Slovenskej republiky. „Slovnaft zastavuje vývoz nafty na Ukrajinu aj akékoľvek iné vývozy a všetko, čo bude spracovávať teraz doma na Slovensku, bude určené pre slovenský trh,“ povedal premiér. Nedostatok pohonných látok či iných ropných produktov preto podľa neho na Slovensku nehrozí.
Uvoľnenie ropy zo Štátnych hmotných rezerv pomôže Slovnaftu prekonať obdobie, kým prídu tankery s ropou do Chorvátska a kým sa ropa nedostane na Slovensko. Podľa rafinérie na to bude potrebných 20 - 30 dní.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) dodala, že český minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček aktuálne preveruje možnosti dodávok ropy a ropných výrobkov z Českej republiky. Reverzný tok by podľa Sakovej mohol v budúcnosti slúžiť ako ďalšia alternatíva na dodávky, no vyžadoval by veľké investície na českej strane.