Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre americký spravodajský web Axios povedal, že ukrajinskej delegácii nariadil, aby počas práve prebiehajúcich rokovaní v Ženeve nastolila otázku o jeho stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. TASR o tom informuje na základe spravodajského serveru Meduza, ktorý Rusko zaradilo na zoznam zahraničných agentov.
Podľa Zelenského by sa osobné stretnutie s Putinom stalo najlepším spôsobom, ktorým by sa „dosiahol prelom v územnej otázke“. Kontrola nad východoukrajinským regiónom Donbas, ktorý si nárokuje Rusko, zostáva naďalej jednou z najspornejších otázok, poznamenal Axios.
Meduza v tejto súvislosti pripomenula, že americkí vyjednávači navrhli, aby Ukrajina úplne stiahla svoje jednotky z Donbasu, čím by sa z neho stala demilitarizovaná „slobodná ekonomická zóna“. Zelenskyj je pripravený rokovať o stiahnutí vojsk, ale vyzval Moskvu, aby aj ona svoje sily stiahla na rovnakú vzdialenosť.
Ukrajinský prezident neraz hovoril o ochote stretnúť sa s Putinom na ktoromkoľvek neutrálnom mieste. V Kremli však nástoja na tom, že takéto stretnutie sa môže uskutočniť len v Moskve, pripomenula Meduza.
Podľa webu Axios, ktorý sa odvolal na svoje zdroje, politická časť rozhovorov sa dostala v utorok, počas prvého dňa rokovaní v Ženeve, do slepej uličky, hoci skupina posudzujúca vojenské otázky „pokračovala v dosahovaní progresu“. Axios tvrdí, že to súvisí s postojom, ktorý vyjadril vedúci ruskej delegácie Vladimir Medinskij.