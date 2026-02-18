Predbežnú škodu po požiari výrobnej haly vo Zvolene odhadujú na niekoľko stoviek tisíc eur, presne ju však doteraz nevyčíslili. TASR o tom v stredu informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.
Požiar na Lieskovskej ceste vo Zvolene nahlásili v utorok (17. 2.) vo večerných hodinách.
„Aktuálne je situácia pod kontrolou, stále však nie je možné vykonať obhliadku miesta,“ objasnila Kováčiková. Dodala, že polícia zabezpečovala miesto zásahu a hasiči bojovali s plameňmi počas celej noci z utorka na stredu.
K bližším okolnostiam a príčinám požiaru bude podľa nej možné vyjadriť sa neskôr. Podotkla, že na mieste sa ľudia nezranili.
Foto: facebook.com/KRPZBB
Pri udalosti zasahovali profesionálni i dobrovoľní hasiči. Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici spomenulo, že požiar v utorok večer lokalizovali. V čase jeho vzniku sa v hale podľa majiteľov ľudia nenachádzali.