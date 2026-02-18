Irán stále nie je ochotný uznať všetky „červené čiary“ stanovené americkým prezidentom Donaldom Trumpom pre diplomatické riešenie, uviedol v utorok po rokovaniach medzi Teheránom a Washingtonom v Ženeve viceprezident USA J.D. Vance. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Vance podľa agentúry zrejme naznačoval, že Spojené štáty majú stále záujem o diplomaciu - aj po tom, čo Trump pohrozil vojenským zásahom v prípade, ak sa Teherán nedohodne na kľúčových otázkach počnúc jeho jadrovým programom.
„V niektorých ohľadoch to dopadlo dobre; dohodli sa, že sa následne stretnú,“ povedal Vance v rozhovore pre Fox News.
„Ale v iných ohľadoch bolo veľmi jasné, že prezident stanovil určité červené čiary, ktoré Iránci ešte nie sú ochotní skutočne uznať a presadiť,“ spresnil Vance.
„Budeme v tom pokračovať. Prezident si však samozrejme vyhradzuje právo povedať, kedy si myslí, že diplomacia dosiahla svoj prirodzený koniec,“ povedal Vance.
„Dúfame, že sa k tomuto bodu nedostaneme, ale ak sa tak stane, bude to rozhodnutie prezidenta,“ dodal.
Podľa vyjadrení šéfa iránskej diplomacie Abbása Arákčího sa Irán a Spojené štáty počas utorkových rokovaní v Ženeve zhodli na základných princípoch, ktoré by mohli pripraviť pôdu na dosiahnutie jadrovej dohody.
Sprostredkovateľom rokovaní bol Omán a zameriavali sa najmä na iránsky jadrový program a zrušenie sankcií. Iránsku delegáciu viedol Arákčí, americkú osobitní vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner.
„Dohodli sme sa, že obe strany budú ďalej pracovať na návrhoch znenia potenciálnej dohody, po čom si návrhy vymenia a určí sa termín tretieho kola rokovaní,“ povedal Arákčí pre iránsku štátnu televíziu.
Začiatkom februára obe krajiny obnovili rozhovory v Ománe po hrozbách Trumpa vojenským zásahom proti Iránu. Spojené štáty pritom na Blízky východ v januári vyslali lietadlovú loď USS Abraham Lincoln sprevádzanú tromi raketovými torpédoborcami. Minulý týždeň Trump potvrdil, že Washington do oblasti vyslal aj druhú lietadlovú loď - USS Gerald R. Ford. Armáda USA sa pripravuje na možnosť vojenskej ofenzívy, ak rokovania nebudú úspešné, uviedli predtým americkí predstavitelia pre agentúru Reuters.