Ukrajinci by podľa prezidenta Volodymyra Zelenského v referende odmietli mierovú dohodu, podľa ktorej by sa museli jednostranne stiahnuť z regiónu Donbas a odovzdať ho Rusku.
Myslí si však, že ak by dohoda zahŕňala zmrazenie súčasnej frontovej línie, tak by to akceptovali. Zelenskyj to povedal v utorok v telefonickom rozhovore pre portál Axios, píše TASR.
Otázka územia je kľúčovým sporným bodom v rokovaniach medzi Ukrajinou a Ruskom, ktoré sprostredkovávajú Spojené štáty. Moskva si predovšetkým nárokuje celý Donbas, aj keď v súčasnosti okupuje približne 90 percent jeho územia. Kyjev túto požiadavku dôrazne odmieta. Rusko tvrdí, že ak mierové rokovania zlyhajú, získa zvyšok regiónu silou.
Zelenskyj podľa svojich slov ukrajinským vyjednávačom nariadil, aby na rozhovoroch s Rusmi a Američanmi v Ženeve navrhli stretnutie na úrovni prezidentov. Schôdzka s Vladimirom Putinom je podľa neho najlepším spôsobom, ako dosiahnuť prelom v otázke územia.
USA chcú, aby sa ukrajinské sily stiahli z tej časti Donbasu, ktorú majú stále pod kontrolou, a umožnili tým vytvorenie demilitarizovanej „voľnej ekonomickej zóny“ medzi ukrajinskými a ruskými jednotkami na východe Ukrajiny. Washington ale nezaujal stanovisko k tomu, kto by mal nad touto oblasťou zvrchovanosť.
Prezident Zelenskyj v rozhovore povedal, že Ukrajina a Spojené štáty sa dohodli, že o akejkoľvek dohode musia obyvatelia jeho krajiny hlasovať. Je presvedčený, že ak by rátala s jednostranným stiahnutím ukrajinskej armády z Donbasu, tak by ju odmietli. Takouto dohodu by Kyjev podľa Axiosu obetoval svoju suverenitu a občianstvo ľudí, ktorí tam žijú.
„Ľudia by toto nikdy neodpustili. Nikdy. Neodpustia... mne, neodpustia Spojeným štátom,“ uviedol ukrajinský prezident s tým, že jeho krajania nechápu, prečo by sa mali vzdať ďalšieho územia, keď ide o súčasť ich vlasti. Inak sa však podľa neho pozerajú na možnosť zastavenia bojov pozdĺž súčasnej frontovej línie v Donbase, ktorý tvorí Luhanská a Donecká oblasť, a tiež v Chersonskej a Záporožskej oblasti.
„Domnievam sa, že ak do dokumentu napíšeme..., že zostaneme tam, kadiaľ prechádza kontaktná línia, tak ľudia to podporia v referende. To je môj názor,“ povedal.
Zelenskyj zároveň vyhlásil, že je nespravodlivé, aby americký prezident Donald Trump naďalej verejne vyzýval Ukrajinu, a nie Rusko, aby urobila ústupky v záujme dosiahnutia mieru. Prezident USA sa v tomto duchu vyjadril v posledných dňoch najmenej dvakrát, jeho vyjednávači však takýto tlak podľa Zelenského nevyvíjajú. „Dúfam, že ide len o jeho taktiku a nie o konečné rozhodnutie,“ uviedol a zároveň dodal, že k nastoleniu trvalého mieru na Ukrajine nevedie „darovanie víťazstva“ Putinovi.