V Ženeve sa v utorok skončil prvý z dvoch dní trojstranných rokovaní predstaviteľov Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov. Pokračovať by mali podľa plánov v stredu. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na zdroj blízky ruskej delegácii, podľa ktorého počas rozhovorov vládla veľmi napätá atmosféra, píše TASR.
„Na dnes je to všetko,“ povedal nemenovaný zdroj. Ruská agentúra TASS napísala, že rozhovory za zatvorený dverami sa skončili po šiestich hodinách a zúčastnené strany rokovali v bilaterálnom aj trojstrannom formáte. Samostatne sa podľa citovaného zdroja stretli ruskí a americkí predstavitelia.
Ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov na sieti X uviedol, že delegácie sa najprv stretli na spoločnom zasadnutí, po ktorom sa rozdelili do skupín podľa tematických oblastí. Utorňajšie diskusie boli podľa neho zamerané na „praktické záležitosti a mechanizmy možných riešení“ doteraz nevyriešených otázok medzi Ukrajinou a Ruskom.
„Obidve skupiny, politická aj vojenská, na dnes ukončili svoju prácu,“ napísal Umerov v príspevku a zároveň sa poďakoval americkým zástupcom za ich „konštruktívny prístup a ochotu pracovať stabilným tempom“.
Výsledky prvého dňa rokovaní jednotlivé strany oznámia vedeniu svojich krajín. Rozhovory budú na základe dohody podľa zdrojov agentúr pokračovať v stredu dopoludnia.
Ruskú delegáciu v Ženeve vedie Vladimir Medinskij, poradca prezidenta Vladimira Putina, a má približne 20 členov vrátane šéfa vojenskej spravodajskej služby GRU Igora Kosťukova a vyslanca Kirilla Dmitrieva.
Na čele ukrajinského tímu stojí Rustem Umerov, jeho súčasťou je aj vedúci prezidentskej kancelárie Kyrylo Budanov a prvý námestník ministra zahraničných vecí Serhij Kyslycia.
Spojené štáty na rokovaniach zastupujú vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner, ako aj tajomník ministerstva obrany pre pozemné sily Daniel Driscoll a veliteľ amerických síl v Európe generál Alexus Grynkewich.
Predchádzajúce dve kolá mierových rokovaní sa konali 23. a 24. januára a 4. a 5. februára v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. Kyjev a Moskva sa na druhom stretnutí sprostredkovanom Washingtonom dohodli na výmene vojnových zajatcov v počte 157 na každej strane. Účastníci označili schôdzky za konštruktívne, ich konkrétne výsledky však okrem spomínanej výmeny nezverejnili.
Americký prezident Donald Trump vyvíja tlak na Moskvu aj na Kyjev, aby dosiahli dohodu o ukončení vojny najneskôr do júna. V pondelok na palube lietadla Air Force One vyhlásil, že pôjde o „veľké rokovania“ a že Kyjev „by mal rýchlo zasadnúť k rokovaciemu stolu“.
Kľúčovým sporným bodom zostáva východoukrajinský región Donbas. Rusko si ho nárokuje celý, aj keď v súčasnosti okupuje približne 80 percent jeho územia. Ukrajina túto požiadavku dôrazne odmieta.