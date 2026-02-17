Kuba v utorok vyhlásila, že nie je hrozbou pre Spojené štáty a že energetická blokáda zo strany administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa oslabuje snahy Havany pomáhať v boji proti obchodovaniu s drogami.
Karibský štát v súčasnosti zápasí s energetickou krízou po tom, ako sa ho prezident USA rozhodol odrezať od dodávok ropy. Kuba prišla o hlavný zdroj suroviny potom, ako americké špeciálne jednotky minulý mesiac zajali a uniesli z krajiny venezuelského lídra Nicolása Madura, dlhoročného spojenca Havany. Trump vyhlásil, že na ostrov už nepôjde žiadna venezuelská ropa, a pohrozil zavedením ciel voči ktorejkoľvek krajine, ktorá by sa ho pokúsila zásobovať.
„Trváme na tom, že Kuba nepredstavuje hrozbu pre Spojené štáty,“ povedal plukovník Juan Carlos Poey, vedúci oddelenia boja proti drogám na ministerstve vnútra. Povedal, že energetická blokáda Spojených štátov oslabuje ich úsilie v boji proti obchodovaniu s drogami v regióne.
Poey opísal krajinu ako „ochranný múr na mori“, ktorý bráni dodávkam kokaínu z Južnej Ameriky do Spojených štátov.