U výrobku zistili anomáliu.
Obchodný reťazec Decathlon varuje pred ďalším používaním lavínovej sondy pod označením Simond Probe Ski Touring. Informovala o tom Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), ktorá dostala informáciu priamo od spoločnosti Decathlon SK. Tá uviedla, že u sondy zistili anomáliu.
Informácie o výrobku
- Názov: Lavínová sonda s lankom Simond Probe Ski Touring 240 CM / 280 CM
- Kódy tovaru: 8973054, 569876, 8975845 a 5715775
- V predaji: Od 9. januára 2025 do 29. januára 2026
Výrobok prineste do predajne
Decathlon informoval, že u sondy zistili anomáliu, ktorá by mohla skomplikovať hľadanie obetí lavíny v čase núdze.
„U uvedeného druhu výrobku bola zistená anomália, ktorá môže brániť úplnému rozvinutiu sondy, čo by mohlo sťažiť jej použitie pri pátraní po obetiach.“
V prípade, že ste si výrobok už kúpili, Decathlon odporúča priniesť ho do niektorej z predajní obchodného reťazca, kde vám zaň vrátia kúpnu cenu.
Naposledy stiahli z trhu bicykle
Obchodný reťazec Decathlon naposledy v decembri 2025 informoval o stiahnutí z trhu ďalšieho výrobku. Išlo o niektoré druhy bicyklov E-actv900 LF, E-actv900 HF, LD920e LF a LD940e LF. Ako vtedy informovala SOI, vo výrobkoch zistili softvérovú chybu motora.
„U uvedených výrobkov bola zistená softvérová chyba motora, ktorá môže počas jazdy spôsobiť náhodný pohyb pedálov smerom dozadu,“ spresnila inšpekcia.
Bicykle boli v predaji od 1. apríla 2025 do 1. decembra 2025. Decathlon odporučil zákazníkom, ktorí si niektorý z bicyklov predtým kúpili, aby ho prestali používať a objednali si termín v najbližšom servisnom stredisku spoločnosti. Reťazec pritom ponúkal bezplatné odstránenie chyby.