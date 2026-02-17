Český prezident Petr Pavel sa vo štvrtok stretne s novým kandidátom na ministra životného prostredia Igorom Červeným a do funkcie ho vymenuje zrejme v pondelok. Pavel to povedal v utorok na brífingu počas návštevy hlavného mesta. Podotkol, že celú situáciu nevnímal ako spor s Motoristami, ale ako vec princípu. Záležitosť týmto považuje za uzavretú, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Je to v podstate najrýchlejší možný termín. Určite neplánujem žiadne zdržiavanie. S pánom Červeným sa zídem, aby som sa – tak, ako pri ostatných navrhnutých kandidátoch – mal možnosť s ním vôbec zoznámiť, vypočuť si jeho názory a následne sa potom uskutoční formálne vymenovanie,“ avizoval ďalší postup prezident.
Na otázku, či sa cíti ako víťaz sporu, odpovedal, že to tak nevnímal. „Celú situáciu som nevnímal ako spor s Motoristami, ani (ako spor) o to, kto z toho vyjde ako víťaz. Ja som to považoval za vec princípu a teraz mám na mysli nevymenovanie Filipa Turka za ministra čohokoľvek... Skutočne som v tom nevidel žiadny zásadný spor medzi hradom a Motoristami. Ak to takto niekto interpretuje, je to jeho vec. Pre mňa je táto vec uzavretá,“ vysvetlil svoj postoj.
Po tom, ako Pavel odmietol vymenovať Turka za ministra, Motoristi dlho odmietali navrhnúť iného kandidáta. Napokon ale názor zmenili a nové meno oznámil premiér Andrej Babiš spolu s Turkom na pondelkovej tlačovej konferencii po rokovaní vlády. „Povedal som si, že múdrejší ustúpi,“ vysvetlil vtedy Turek zmenu svojho postoja. Tlak spoločnosti podľa neho neprospieva vzťahom medzi vládou a prezidentom a minulý týždeň si uvedomil, že by bolo dobré ho znížiť.