Zoo Bojnice sa v týchto dňoch stará o tri medvedie mláďatá, ktoré po zastrelení medvedice zostali samy. Ako prežili prvú noc v zajatí?
V blízkosti Ružomberka došlo v nedeľu (15. 2.) k útoku medvedice na dvoch mužov, ktorí zviera zastrelili. Ako prvý o tom informoval štátny tajomník rezortu životného prostredia Filip Kuffa.
Po zastrelenej medvedici zostali tri mláďatá, ktoré neskôr premiestnili do Zoo Bojnice. Ako v pondelok informovala samotná zoo na sociálnej sieti, medvieďatá majú asi len mesiac a priviezli ich dehydrované.
Medvedie mláďatá priviezli do Zoo Bojnice dehydratované; Foto: facebook.com/zoobojnice
„Najbližšie dni budú rozhodujúce. Ide o vôbec prvý prípad, keď naša rehabilitačná stanica prijala takto malé medvieďatá, čo pre nás predstavuje mimoriadne náročnú a citlivú situáciu,“ informovala zoo.
Zoo zároveň spochybnila návrat medvieďat do voľnej prírody, čo podľa odborníkov súvisí s nízkym vekom, v ktorom ich priviedli.
Samice už pribrali, prognóza je však opatrná
Ako informovala zoo počas utorka, hoci bola prvá noc pre medvieďatá náročná, napokon ju zvládli.
„Prvá noc bola veľmi náročná, ale mláďatá ju zvládli. Samec, ktorý bol v najhoršom stave, sa popoludní po infúznej terapii vrátil späť do zoo a jeho stav sa mierne stabilizoval,“ uviedla zoo. Záchranári strávili pri mláďatách nepretržite celú noc, počas ktorej ich kŕmili a stimulovali im vylučovanie.
Hoci prvá noc v zoo bola náročná, medvieďatá ju prežili; Foto: facebook.com/zoobojnice
Hoci si mláďatá stále zvykajú na prijímanie mlieka z fľašky, samice počas noci už pribrali asi desať gramov, samec o niečo menej. „Prognóza je stále opatrná, najbližšie dni budú rozhodujúce,“ dodala zoo.
Prípadom sa zaoberá polícia
Filip Kuffa v súvislosti s pondelkovým incidentom zverejnil na sociálnej sieti príspevok, v ktorom priblížil dianie pri Ružomberku. Ako uviedol, v mestskej časti Hrboltová mali cez lesný porast prechádzať dvaja muži – otec so synom s poľovníckym psom. Na mieste mali vykonávať kontrolu ťažby dreva.
„Náhle zo skalnatého svahu nad zvážnicou zaútočila medvedica, pričom sa poškodený bránil a viac krát na ňu vystrelil a tá ho následne zvalila na zem a začali sa kotúľať dole skalnatým terénom,“ uviedol Kuffa.
Starší muž mal s medvedicou zvádzať súboj, pričom ten mladší sa ho pokúsil zachrániť výstrelom na medvedicu. Tá po jeho zásahu zostala nehybne ležať na mieste. Muži sa nakoniec premiestnili do nemocnice, kde ošetrili staršieho z nich. Pri útoku medveďa zahynul poľovnícky pes.
Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová v pondelok potvrdila, že vyšetrovaním incidentu sa zaoberá enviropolícia. Vyšetrovateľ okrem toho začal trestné stíhanie pre prečin pytliactva.