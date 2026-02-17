16-ročné dievča skončilo kvôli nebezpečnej látke na transplantácii pečene. Poznáte negatívne účinky kratomu?
16-ročnému dievčaťu v Prahe transplantovali pečeň od matky po tom, ako užilo nebezpečnú látku. Informoval o tom portál SinMed, ktorému to potvrdil známy pacientky. Podľa neho dievča pred zdravotnými ťažkosťami užilo kratom.
Uvedomte si následky, varuje lekár
16-ročnému dievčaťu po užití nebezpečnej látky transplantovali pečeň. Podľa lekára malo ísť o kratom; Foto: Yanawut.S/Shutterstock.com
Transplantácia prebehla na pražskom Inštitúte klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM) za asistencie chirurga Jiřího Froněka. „Áno, stalo sa to, viac sa k tomu vyjadrovať nemôžem,“ potvrdil samotný Froněk.
Dievča malo po požití látky skolabovať, následne ju previezli do nemocnice a potom do IKEM. Froněk potvrdil, že nebezpečnou látkou mal byť v tomto prípade kratom. „Naozaj chcem varovať pred jeho užívaním. Je nesmierne dôležité, aby si ľudia uvedomili, o akú nebezpečnú látku ide, a aké následky môže mať pre ich zdravie,“ varoval chirurg.
Kratom a následky jeho užívania
Kratom je doplnok, ktorý sa predáva pod prísľubom dodania energie, zlepšenia nálady a zmiernenia bolesti. Ako informuje zdravotnícky web Mayo Clinic, látka do tela preniká buď pri žuvaní listov rastliny Mitragyna speciosa, pri ich prehltnutí alebo vypitím extraktu.
Účinky kratomu sa dostavujú do niekoľkých minút a pretrvávajú celé hodiny. Dôležité je dávkovanie, ktoré sa však líši aj v závislosti od množstva látky použitej pri výrobe produktov z kratomu.
V súvislosti s kratomom Mayo Clinic informuje o týchto vedľajších účinkoch:
- chudnutie
- sucho v ústach
- nevoľnosť a zvracanie
- zápcha
- poškodenie pečene
- bolesť svalov
- vysoký tlak
- halucinácie
- depresia
- ťažkosti s dýchaním
- triaška a záchvaty
Mayo Clinic reaguje aj na možné poškodenie pečene pri užívaní kratomu. Podľa nej k nemu môže dôjsť pri užívaní látky a liekov naraz. „Existujú prípady, pri ktorých kratom reagoval na iné medicínske látky. Môže to viesť k závažným vedľajším účinkom ako poškodenie pečene a smrť,“ uviedla klinika s tým, že táto oblasť pôsobenia látky zatiaľ nie je dobre preskúmaná.
Na Slovensku je zakázaný
Kratom sa od roku 2021 podľa slovenskej legislatívy zaraďuje k zakázaným psychotropným látkam. Určila to novela Zákona č. 139/1998 Z. z., podľa ktorej kratom spadá do I. skupiny omamných a psychotropných látok.
„Omamné a psychotropné látky I. skupiny možno pestovať, vyrábať, dovážať, vyvážať, vydávať a vykonávať ich tranzit a veľkodistribúciu iba na účely výskumnej, výučbovej a expertíznej činnosti s výnimkou pestovania konopy na priemyselné účely,“ spresňuje zákon.