Sever Slovenska akútne potrebuje jednu spaľovňu, vyhlásil minister životného prostredia Tomáš Taraba.
Orava má problém s vývozom odpadu. Obyvatelia musia platiť dopravu do približne 100 až 120 kilometrov vzdialenej skládky. Sever Slovenska akútne potrebuje jednu spaľovňu, ktorá bude schopná spracovávať a meniť odpad z Oravy, či už z hornej alebo dolnej, na teplo alebo elektrickú energiu. Na utorkovom tlačovom brífingu v obci Novoť (okres Námestovo) o tom informoval minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) spolu so starostami oravských obcí.
„Sever Slovenska potrebuje spaľovňu. Verím, že ju bude mať ešte počas môjho funkčného obdobia, že dôjdeme do fázy, že bude vydané nejaké povolenie. Teraz nechcem hovoriť o lokalitách, lebo hneď všetci budú hore nohami,“ doplnil Taraba s tým, že keď sa zhodnú na lokalite spaľovne, tak, samozrejme, neobídu riadnu komunikáciu s verejnosťou.
Na problém s vyvážaním odpadu upozornili aj starostovia obcí v okrese Námestovo. „Naša jediná skládka, ktorá bola v okrese, musela byť zatvorená. Naozaj sme sa dostali do situácie, keď musíme bremeno tejto sumy za odpady prenášať na našich občanov. A viete, že toto nikdy nie je populárne. Takže som veľmi rád, že pán minister sa chce zaoberať aj touto otázkou,“ priblížil starosta obce Zákamenné Peter Klimčík.
Všeobecne na Slovensku podľa ministra potrebujeme približne štyri spaľovne, pretože ten rozdiel je približne milión ton odpadu, ktorý končí na skládkach a budeme ho musieť vedieť takto spracovať. „Takže východ bude potrebovať posilniť kapacity, stredné Slovensko, jedna spaľovňa sever, potom západ Slovenska a ešte nám bude potrebné posilniť nejaké zneškodňovanie toxických materiálov. Pretože veľa tých enviro záťaží, ktoré tu historicky sú, tak viete, že s nimi nevieme nič robiť len preto, lebo nie sú spaľovacie zariadenia a sme odkázaní dnes na to, či nám to západ zoberie. Západ rozumieme Rakúsko a Rakúsko rozumieme Viedeň, pretože vo Viedni majú tri spaľovne,“ ozrejmil Taraba.