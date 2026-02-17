Mandátový a imunitný výbor Poslaneckej snemovne českého parlamentu neodporučil poslancom, aby hlasovali za vydanie premiéra Andreja Babiša a predsedu Poslaneckej snemovne Tomia Okamuru na trestné stíhanie.
O stanovisku rozhodol na utorkovom zasadnutí. Na tlačovej konferencii to oznámila jeho predsedníčka Helena Válková. Poslanci budú o vydaní oboch politikov rozhodovať na mimoriadnej schôdzi zrejme začiatkom marca, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Válková, ktorá je členkou hnutia ANO, uviedla, že v oboch prípadoch hlasovala za nesúhlasné stanovisko. V prípade Babiša je podľa nej zrejmé, že došlo k mnohým procesným pochybeniam a ona nemá dôveru, že sa s tým súdy vysporiadajú tak, aby to bolo v súlade s trestným poriadkom. Podotkla, že ak by Babiš nebol v politike, pred trestným súdom by nestál. „Nehovorím tým, že sú tam nejaké konkrétne politické tlaky, pretože o nich neviem, ale prekvapilo ma, koľko je tam chýb,“ dodala s tým, že polícia nad prípadom stratila zbytočne veľa času.
Podpredseda výboru Michal Zuna z opozičnej TOP 09 považuje rozhodnutie za nevhodné a nešťastné a tvrdenie Válkovej o nedôvere súdu označil za vážne. Česká justícia je podľa neho nezávislá a zákonodarná moc nepodlieha žiadnym tlakom či už výkonnej alebo súdnej moci.
Predseda poslaneckej snemovne Tomio Okamura na rozhodnutie reagoval slovami, že tvrdenia z plagátu nikdy neodvolá. Je preňho neprijateľné, aby mal ísť niekto podľa jeho slov „za názor“ na tri roky do väzenia. „My nikdy nebudeme hlasovať - na rozdiel od bývalej Fialovej vládnej koalície - za perzekvovanie ľudí za názor. My presadzujeme slobodu názoru. Za našej vlády sa do ČR vrátila sloboda názoru a ľudia sa už nemusia báť slobodne vyjadrovať názory,“ povedal novinárom Okamura.
Dodal, že ak by sa o jeho vydaní či nevydaní hlasovalo napríklad v septembri, bola by to vraj „pomerne skvelá predvolebná kampaň“ pred komunálnymi voľbami. „Už ju médiá raz zrecyklovali pred voľbami do Poslaneckej snemovne, tak by bolo zaujímavé to zrecyklovať ešte tretíkrát tesne pred voľbami, lebo by nám to určite prinieslo hlasy navyše. Ale asi sa o tom bude hlasovať už v marci, takže vymyslíme nejakú inú kampaň,“ povedal šéf snemovne.
Komentátori, politológovia, ale aj poslanci toto rozhodnutie očakávali. Vo výbore má deväť poslancov vládna koalícia hnutí ANO, SPD a strany Motoristi sebe, opozícia ich má sedem. Podobne sa očakáva, že vzhľadom na 108-člennú koaličnú väčšinu ani snemovňa nevydá politikov na stíhanie.
O ich vydanie na trestné stíhanie požiadali súdy. Babišova kauza sa týka dotácií pre Farmu Čapí hnízdo. Mestský súd v Prahe ho v nej dvakrát oslobodil, odvolací súd však rozsudok dvakrát zrušil. Ak by Babiša poslanci vydali, prípad by sa vrátil na prvostupňový súd. Odvolací ho zaviazal, aby sa pri ďalšom pojednávaní riadil jeho verdiktom, podľa ktorého sú Babiš aj jeho niekdajšia spolupracovníčka Jana Nagyová vinní.
Snemovňa predsedu hnutia ANO v minulosti vydala na trestné stíhanie trikrát. Predseda vlády pri svojom vystúpení v dolnej komore na začiatku februára pripomenul, že odmietol abolíciu, ktorú mu ponúkal bývalý prezident Miloš Zeman. Babiš podľa svojich slov predpokladal, že všetci sudcovia sú nestranní. Teraz je však presvedčený o tom, že jeho prípad je len politický proces. Podotkol, že hoci nespochybňuje českú justíciu, nájdu sa sudcovia, ktorí rozhodujú politicky.
O vydanie Okamuru požiadal súd prvýkrát. Prípad sa týka kontroverzných plagátov z kampane pred krajskými voľbami a voľbami do Senátu v roku 2024. Na jednom z nich bol muž tmavej pleti so zakrvavenou tvárou a nožom v ruke doplnený sloganom „Nedostatok v zdravotníctve nevyriešia chirurgovia z dovozu“ a tiež „Stop migračnému paktu EÚ“. Na inom plagáte boli rómske deti, ktoré fajčia cigarety, a pri nich nápis „Hovoria, nech chodíme do školy, ale naši to majú na háku“. Okamura aj jeho hnutie SPD sú obžalovaní z podnecovania k nenávisti. Šéf hnutia vinu odmieta.