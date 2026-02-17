Maďarsko nežiada Chorvátsko o nejakú láskavosť tým, že povolí prepravu ruskej ropy Jadranským ropovodom.
Ide o povinnosť Európskej únie v prípade, že by sa tranzit ropovodom komplikoval, prípadne stal nemožným. Podľa agentúry MTI to vyhlásil v utorok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Do Maďarska a na Slovensko od 27. januára neprichádza ropa cez ropovod Družba a situácia s touto surovinou v regióne je problematická. Ropná spoločnosť MOL sa preto obrátila na maďarské ministerstvo energetiky so žiadosťou o uvoľnenie strategických zásob ropy. Podľa ropnej spoločnosti môže byť v prvom kole potrebné uvoľniť štvrť milióna ton strategických ropných rezerv.
Pravidlá EÚ jasne uvádzajú, že ak je tranzit ropovodom pre Maďarsko a Slovensko nemožný, tieto dve krajiny môžu nakupovať ruskú ropu po mori. „Preto sme spolu so Slovákmi požiadali chorvátsku vládu, aby povolila prepravu ruskej ropy chorvátskym ropovodom, konajúc v súlade s platnými, záväznými európskymi pravidlami,“ podčiarkol Szijjártó.
Chorvátsko je pripravené pomôcť Maďarsku a Slovensku so zabezpečením dodávok ropy po zastavení tranzitu cez Ukrajinu. Podmienkou je však dodržiavanie práva EÚ a sankčných predpisov amerického úradu OFAC. Podľa servera infostart.hu to uviedol v pondelok na platforme X chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušnjar.