Koaličná SNS vyjadrila podporu Odborovému zväzu polície v SR pri upozorňovaní na znižujúce sa platy bezpečnostných a záchranných zložiek.
Je tiež za to, aby poslanci Národnej rady (NR) SR nedostávali výsluhový dôchodok, ak by naň mali nárok. Chce tým ušetriť štátu peniaze. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.
„Je nedôstojné, aby niektorí policajti nemali v štáte zabezpečené ani slušné mzdy a aby niektorí, ktorí sú na výsluhových dôchodkoch a súčasne sú poslancami NR SR, mali príjem na úrovni 10.000 eur v čistom. Ak je niekto poslancom NR SR, nemal by dostávať aj výsluhový dôchodok,“ vyhlásila strana.
Verí, že na valorizáciu policajných platov aj na zastavenie vyplácania výsluhových dôchodkov poslancom NR SR nájde v parlamente podporu.
Odborový zväz polície v SR minulý týždeň v stredu (11. 2.) upozornil spolu s ďalšími odborármi iných bezpečnostných či záchranných zložiek na zníženie reálnych platov príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru či Zboru väzenskej a justičnej stráže. Môže za to zvýšené odvodové zaťaženie platné od tohto roka. Podľa predsedu policajných odborov Petra Jakubíka klesli na ministerstve vnútra v januári čisté mzdy policajtov či hasičov o desiatky a niekedy aj o stovky eur. Ministerstvo vnútra v reakcii uviedlo, že platové pomery policajtov plánuje riešiť v tomto roku. Minulý rok na to podľa neho nebol priestor pre konsolidačné opatrenia.