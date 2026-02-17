Ak bude zo strany ľudí dopyt po tom, aby prezident Petr Pavel pokračoval vo funkcii českého prezidenta a ak bude zároveň zdravý, ďalšiu kandidatúru silno zváži, ale sám by to vnútorne nechcel.
Pavel to podľa servera Seznam Zprávy povedal v utorok počas debaty so žiakmi na jednej z pražských základných škôl, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Prezident dostal od študentov rôzne otázky nielen na tému aktuálneho diania, ale aj jeho názorov či výkonu funkcie. Jedna zo žiačok sa zaujímala o to, či by chcel kandidovať opäť, keď mu skončí aktuálne funkčné obdobie. „Ak by som mal odpovedať na otázku, ako bola položená, teda, či by som chcel vnútorne, tak by som nechcel. Nevidím to ako osobnú ambíciu, ale ako službu,“ reagoval Pavel.
S funkciou sa podľa jeho slov vytráca „normálny život“. „Nemôžete ísť len tak po ulici. Ako človek, ktorý má rád svoje súkromie, by som si prial život, ktorý som mal rád a dnes z neho už mám len čriepky. Ale na druhú stranu, ja som do toho išiel skutočne s ponukou služby, a ak po tom bude naďalej dopyt a bude mi slúžiť zdravie, samozrejme to veľmi silno zvážim,“ vysvetlil svoj postoj prezident. Ak by bol vraj dopyt 58 až 60 percent voličov, nepovažoval by za férové ho odmietnuť s tým, že si chce žiť svoj život.
Ďalšie prezidentské voľby sa v Česku uskutočnia v roku 2028.