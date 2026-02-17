Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, vyhlásil v utorok rozsudok v kauze Mýtnik, ktorá sa týka predražených IT tendrov na finančnej správe (FS) v rokoch 2013 až 2018.
Podnikateľa Jozefa B., jeho syna Jozefa B. mladšieho, bývalého štátneho tajomníka ministerstva financií Radka K. a podnikateľa Miroslava S. uznal za vinných a odsúdil ich na podmienečné tresty. Prví dvaja dostali aj mimoriadne vysoké, miliónové peňažné tresty.
ŠTS vymeral Jozefovi B. trojročné väzenie s podmienečným odkladom na štyri roky a dostal peňažný trest vo výške 1,5 milióna eur. Ten má zaplatiť aj jeho syn v sume 1,2 milióna eur, ktorý dostal trojročný trest s podmienečným odkladom na štyri roky. Radka K. súd odsúdil na 28-mesačné väzenie s podmienečným odkladom na tri roky a peňažný trest 60.000 eur a Miroslava S. na 20 mesiacov s podmienečným odkladom na tri roky a 10.000 eur. Advokáta Martina B. a niekdajšieho predstaviteľa FS Milana G. súd oslobodil spod obžaloby. Rozsudok nie je právoplatný.
Na súde čelili obžalobe z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie výnosu z trestnej činnosti a zločinu prijímania úplatku. Všetci vinu odmietali a žiadali oslobodenie spod obžaloby.
Jozef B. od začiatku procesu tvrdil, že ide o politicky motivovaný proces a v celej kauze Mýtnik ide iba o neho. Súd to v zdôvodnení rozsudku vylúčil.
Jozef B. mladší bol v závere procesu presvedčený, že obhajoba na základe faktov vyvrátila obžalobu prokurátora a poukázala na nezákonnosť. Obžaloba sa údajne rozpadla na základe svedeckých výpovedí či znaleckého dokazovania a konkrétnych dokumentov.
Radko K. v záverečnej reči zdôraznil, že žiadny úplatok neprijal, vraj ho usvedčovali spolupracujúci obvinení - kajúcnici, ktorí klamali.
Prokurátor navrhoval pre Jozefa B. nepodmienečný trest v dolnej polovici sadzby, rovnako aj pre jeho syna a Martina B. Ďalším trom obžalovaným, Radkovi K., Milanovi G. a Miroslavovi S., navrhoval udeliť podmienečné tresty. Všetkým navrhol uložiť adekvátne peňažné tresty podľa ich majetkových pomerov.
Proces sa začal v októbri v roku 2022.