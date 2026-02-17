Rusko by mohlo nasadiť námorníctvo, aby zabránilo európskym mocnostiam v zadržaní svojich plavidiel a aby podniklo odvetné kroky proti európskej lodnej doprave, ak dôjde k zadržaniu ruských lodí.
Uviedol to v utorok poradca ruského prezidenta pre otázky námorníctva Nikolaj Patrušev, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Západné krajiny sa prostredníctvom tisícok sankcií pokúšajú odrezať Rusko do svetového obchodu a ochromiť jeho financie pre vojnu na Ukrajine. Takisto sa pokúšajú blokovať tankery, ktoré sa podľa všetkého podieľajú na preprave ruskej ropy. Šéf Kremľa to označil za pirátstvo.
„Ak na to neodpovieme tvrdo, tak čoskoro Briti, Francúzi a dokonca aj pobaltské štáty budú natoľko arogantné, že sa pokúsia zablokovať prístup našej krajiny k moriam, prinajmenšom v oblasti Atlantiku,“ povedal pre ruský denník Argumenty i Fakty predseda Námornej rady Patrušev.
„Veríme, že ako vždy je námorníctvo najlepšou zárukou bezpečnosti plavby. V hlavných námorných oblastiach vrátane regiónov, ktoré sa nachádzajú ďalej od Ruska, sa musia trvalo nasadzovať početné sily schopné odradiť západných pirátov,“ dodal Patrušev.