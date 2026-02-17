Bývanie sa stalo luxusom, trh nič nevyriešil a v tomto zlyhal. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) o tom informoval v utorok v súvislosti s nárastom cien bývania na začiatku medzinárodnej odbornej konferencie o dostupnom nájomnom bývaní.
„Situácia sa vyvíjala veľmi nepriaznivo a dostali sme sa do stavu, kedy musíme konštatovať v roku 2025 ďalší prudký nárast cien nehnuteľností až o 12 %. Dostupnosť bývania a bývanie ako také je nedosiahnuteľný luxus. To sa nedá zmeniť tým, že sa budeme spoliehať na zázračnú ruku voľného trhu,“ uviedol Fico. Ceny bytov sú podľa neho nenormálne a kto si chce kúpiť byt v Bratislave, je „samovrah“.
Na Slovensku podľa premiéra naďalej platí veľmi silný vzťah k vlastníctvu bytov, a preto si ľudia berú hypotéky. „Ak by sa opätovne objavila situácia s vysokými úverovými sadzbami, ako sme tomu čelili pred niekoľkými rokmi, vláda bude opätovne pripravená predstaviť bonifikačný mechanizmus. Nemôžeme nechať ľudí, ktorí si brali hypotekárny úver za 1 % - 1,5 %, aby platili úrokové sadzby 5 alebo 6 percent,“ povedal Fico.
Popri výhodných úveroch na bývanie zo zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) premiér informoval ako o možnom riešení cenovo dostupnejšieho bývania nový systém štátom podporovaného nájomného bývania s účasťou súkromného sektora. Vznikla Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB), ktorá zatiaľ uzatvorila zmluvy so štyrmi investičnými partnermi. Pripravuje zmluvy s ďalšími dvoma investormi. Výstavba nájomných bytov v tomto systéme je zvýhodnená napríklad zníženou daňou z pridanej hodnoty 5 %.