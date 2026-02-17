39-ročný veliteľ mal zomrieť za tragických okolností.
Pri tragickej udalosti v posádkovom cvičisku Levice prišiel o život 39-ročný veliteľ mechanizovaného družstva. Udalosť sa stala v pondelok (16. 2.) vo večerných hodinách a nesúvisela s výcvikom, informovali Ozbrojené sily (OS) Slovenskej republiky.
OS SR vyjadrili úprimnú účasť na smútku rodine, priateľom a všetkým kolegom.
Vzorný vojak a milujúci manžel
Veliteľ podľa OS SR pôsobil vo vojsku od roku 2007. Ozbrojené sily ho opísali ako vzorného vojaka a milujúceho manžela.
"Vzorný vojak, milujúci manžel a otec dvoch detí rotný Marek Škovran slúžil vlasti od roku 2007. Takmer celú vojenskú kariéru venoval 11. mechanizovanému práporu v Martine. Počas služby pôsobil v štyroch zahraničných vojenských operáciách," informovali Ozbrojené sily, ktoré prosia o rešpektovanie smútku a súkromia rodiny zosnulého.