V havarovanom autobuse pri Liptovskej Osade sa viezlo 26 ľudí. Čo bolo príčinou nehody?
Aktualizované o posledný odsek
Počas utorkovej vážnej dopravnej nehody kamióna s autobusom v Liptovskej Osade na ceste I/59 sa v autobuse nachádzalo 26 cestujúcich rôznych národností. Po zrážke začal autobus horieť, cestujúci stihli vystúpiť. Vodič autobusu utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková. Podľa vyjadrenia poľského ministerstva zahraničných vecí pre agentúru PAP bol zosnulou osobou poľský občan.
Na miesto prizvali znalca
Polícia podľa hovorkyne zatiaľ nepozná presnú príčinu dopravnej nehody. Známe je len to, že vodič autobusu vybočil vozidlo do protismeru, kde narazil do nákladného auta.
„Vodič autobusu, jazdiaci v smere od Ružomberka na Banskú Bystricu, z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismernej časti vozovky, kde došlo k stretu s protiidúcim nákladným vozidlom, ktoré prevážalo drevnú hmotu,“ uviedla Kocková s tým, že vodič nákladného vozidla bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom a na miesto bol prizvaný znalec z odboru cestnej dopravy. U nebohého bude nariadená pitva.
Pri nehode zasahoval evakuačný autobus
Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová pre TASR spresnila, že krátko pred 3.00 h ráno boli k dopravnej nehode vyslané štyri ambulancie záchrannej zdravotnej služby. „Do nemocnice v Ružomberku bol transportovaný 53-ročný muž s polytraumou, 47-ročná žena s úrazom hlavy a stehna bola prevezená do nemocnice v Banskej Bystrici. Tridsaťsedemročný pacient s poranením hlavy a hornej končatiny odmietol transport do nemocnice a spolu s ostatnými pasažiermi bol transportovaný evakuačným autobusom na policajnú stanicu,“ doplnila Klimešová.
Policajná hovorkyňa doplnila, že cesta bola z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody na nevyhnutne potrebný čas úplne uzatvorená a následne regulovaná hliadkami Policajného zboru (PZ). „Vec si na mieste prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Ružomberku. Ďalšie okolnosti a príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ dodala Kocková.
Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline informovalo, že pri nehode na ceste I/59 zasahovalo 16 príslušníkov HaZZ z Ružomberka, Martina i Banskej Bystrice s ôsmimi kusmi techniky.
K nehode autobusu z Krakova do Budapešti sa vyjadrilo aj poľské ministerstvo zahraničných vecí. Podľa hovorcu ministerstva Macieja Wewiora bolo množstvo cestujúcich zranených v dôsledku nehody a následného požiaru autobusu. „Poľský konzulát na Slovensku zostáva v neustálom kontakte so slovenskými úradmi. Naše konzulárne služby sú pripravené poskytnúť všetku možnú pomoc postihnutým poľským občanom a ich rodinám,“ povedal podľa agentúry PAP Wewior.