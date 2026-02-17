Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v utorok Rusko obvinil z podkopávania mierových snáh tým, že pred rokovaniami v Ženeve útočilo na Ukrajinu desiatkami rakiet a stovkami dronov. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
„Rozsah, v akom Rusko ignoruje mierové snahy: masívny raketový a dronový útok proti Ukrajine tesne pred ďalším kolom rokovaní v Ženeve. Hlavné ciele – energetická a civilná infraštruktúra,“ napísal Sybiha na platforme X.
„Moskva rozumie len jazyku nátlaku. Nebude brať diplomaciu vážne, ak nebude podložená silou,“ dodal.
Ukrajinské vzdušné sily uviedli, že Rusko na krajinu vyslalo 29 rakiet a 396 dronov. Ruské ministerstvo obrany zase v utorok informovalo, že v noci odrazilo útok viac ako 150 ukrajinských dronov.
Vo švajčiarskej Ženeve sa v utorok koná ďalšie kolo mierových rokovaní sprostredkovaných Spojenými štátmi s cieľom ukončiť takmer štvorročný konflikt na Ukrajine. Americký prezident Donald Trump vyvíja tlak na Moskvu aj Kyjev, aby dosiahli dohodu o ukončení vojny najneskôr do júna. V pondelok na palube lietadla Air Force One vyhlásil, že pôjde o „veľké rokovania“.
Kľúčovým sporným bodom zostáva východoukrajinský región Donbas. Rusko si ho nárokuje celý, hoci v súčasnosti okupuje len približne 80 percent jeho územia. Ukrajina túto požiadavku dôrazne odmieta.
Predchádzajúce dve kolá mierových rokovaní sa konali 23. a 24. januára a 4. a 5. februára v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. Kyjev a Moskva sa na druhom stretnutí sprostredkovanom Washingtonom dohodli na výmene vojnových zajatcov v pomere 157 za 157. Účastníci označili schôdzky za konštruktívne, ich konkrétne výsledky však okrem výmeny zajatcov nezverejnili.