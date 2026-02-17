Americký prezident Donald Trump v pondelok kritizoval dohodu o spolupráci v oblasti čistej energie medzi štátom Kalifornia a Britániou.
Označil ju za nevhodnú a britské vedenie vystríhal pred spoluprácou s demokratickým guvernérom Kalifornie Gavinom Newsomom. TASR o tom píše s odvolaním na portál Politico.
Británia má podľa Trumpa dosť problémov aj bez toho, aby sa zaplietala s Newsomom. „Gavin je nula. Všetko čoho sa dotkne, sa zmení na odpad. Svoj štát priviedol do pekla a jeho výsledky v oblasti životného prostredia sú katastrofálne,“ vyhlásil Trump.
Newsom a britský minister energetiky Ed Miliband v pondelok podpísali memorandum o porozumení, v ktorom sa zaviazali spolupracovať v oblasti technológií čistej energie. Cieľom dohody je rozšíriť prístup britských firiem na kalifornský trh a posilniť spoluprácu medzi výskumnými inštitúciami na oboch stranách Atlantiku.
Podľa amerického prezidenta bude mať takáto dohoda pre Britániu negatívne dôsledky. „Ľudia odchádzajú,“ povedal Trump o Kalifornii. „Najhoršie, čo môže Británia urobiť, je spájať sa s Gavinom. Ak urobia Británii to, čo on urobil Kalifornii, nebude to veľmi úspešný počin,“ myslí si Trump.
Hovorca britského veľvyslanectva v reakcii uviedol, že vzťahy so Spojenými štátmi „naďalej zostávajú základným kameňom britskej bezpečnosti a prosperity“ a pripomenul, že s federálnou vládou spolupracujú v rôznych oblastiach vrátane jadrovej energetiky. „Dnešné memorandum o porozumení v oblasti energetiky je len jedným z radu memoránd podpísaných na štátnej úrovni, vrátane Floridy a Texasu, ktoré prinesú Británii pracovné miesta a ekonomický rast,“ uviedol