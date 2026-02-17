Muž sa mal v horách pohybovať sám.

V Allgauských Alpách v južnom Nemecku zahynul v lavíne 46-ročný muž, informovala v pondelok nemecká polícia. Upozornila na to agentúra DPA, píše TASR.

Podľa polície sa nebohý muž pohyboval v horách sám. Pravdepodobne vyvolal lavínu na severnom úbočí vrchu Iseler v pondelok poobede pred tým, ako zavolal záchranné služby.

Zlé počasie a nízka viditeľnosť spočiatku nedovolili nasadenie vrtuľníka. Horský záchranný tím sa na miesto vydal pešo, prístup však komplikovali nestabilné snehové podmienky. Muža nakoniec úspešne lokalizovali a previezli do nemocnice; napriek resuscitácii však zomrel.

Podľa polície sa lavína spustila mimo zabezpečenej lyžiarskej oblasti.

V súvislosti so súčasnou lavínovou situáciou ľudí dôrazne vyzývame, aby sa riadili oficiálnymi lavínovými správami, nosili so sebou vhodné bezpečnostné vybavenie a vyhýbali sa strmým, vysoko rizikovým terénom,“ uviedla polícia.