Nemecká armáda (Bundeswehr) bude môcť využívať odborné znalosti vojenských inštruktorov z Ukrajiny na základe dohody, ktorú v piatok podpísali predstavitelia oboch krajín.
„Plánom je integrovať skúsenosti ukrajinských vojakov do výcviku armády, najmä v armádnych školách,“ povedal v pondelok pre agentúru DPA hovorca Bundeswehru v súvislosti s dohodou, ktorú uzavrel nemecký minister obrany Boris Pistorius s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Andrijom Sybihom.
Ukrajinskí vojaci majú napríklad rozsiahlejšie skúsenosti s nasadzovaním a bojom s dronmi, aj s rýchlou integráciou moderných technológií velenia a riadenia do bojových jednotiek.
Denník Wall Street Journal minulý týždeň informoval, že tím asi desiatich pozvaných Ukrajincov zničil počas cvičenia NATO v pobaltských štátoch minulý rok za veľmi krátky čas množstvo obrnených vozidiel a iných vojenských cieľov.
Jeden z účastníkov cvičenia pre denník povedal, že jednotke pod vedením Estóncov a Ukrajincov sa podarilo vyradiť až „dva prápory behom jedného dňa“. Naopak, ich protivníkovi sa počas cvičení nepodarilo vyradiť drony.
Vedenie Aliancie na otázku o podrobnostiach cvičenia neodpovedalo. Hovorkyňa však poukázala na to, že manévre môžu byť špeciálne navrhnuté tak, aby protivníkovi dávali výhodu.