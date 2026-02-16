Nemecko a ďalších päť krajín Európskej únie (EÚ) chce zrýchliť postup pri kľúčových politických otázkach vrátane harmonizácie pravidiel kapitálových trhov. V pondelok to v Bruseli povedal nemecký minister financií Lars Klingbeil.
„Stále si myslím, že tempo, aké v súčasnosti vidíme na európskej úrovni, nezodpovedá výzvam, ktorým Európa čelí,“ uviedol Klingbeil po stretnutí s ministrami financií Francúzska, Talianska, Holandska, Poľska a Španielska.
„Chceme riešenia pre celú Európu a práve na tom nás šesť pracuje, pričom naším cieľom je posilniť európsku suverenitu, urobiť Európu silnejšou v týchto turbulentných časoch a zabezpečiť, aby sme zohrávali výraznejšiu úlohu aj na medzinárodnej scéne.“
Pondelkové stretnutie sa sústredilo na urýchlenie práce na takzvanej únii kapitálových trhov a únii úspor a investícií.
Lídri EÚ minulý týždeň diskutovali o znižovaní byrokracie a užšom prepojení kapitálových trhov v EÚ, čo by zlepšilo podnikateľské prostredie.
V súčasnosti má každý členský štát EÚ vlastný kapitálový trh s vlastnými pravidlami, od právnej štruktúry firiem cez daňové predpisy až po vlastné finančné inštitúcie, ako sú burzy či banky.