Rýchly trik pri raňajkách dokáže zmapovať váš celkový zdravotný stav. Ako postupovať?
Rýchly trik s kávou dokáže odhaliť váš celkový zdravotný stav a možné zdravotné problémy v budúcnosti. Tvrdí to fitness koučka a športovkyňa Roxana Elena Bucurová, ktorá pre britský magazín Mirror prezradila, ako postupovať.
Potrebujete len šálku kávy
Trik s kávou odhalí váš zdravotný stav. Potrebujete naň len šálku kávy a dve minúty času; Foto: isleem/Shutterstock.com
Využite svoju rannú dávku kávy nielen na osvieženie, ale aj na zistenie zdravotného stavu. Šálku s nápojom môžete v prípade potreby nahradiť iným podobne ťažkým predmetom.
Podľa Bucurovej svoj zdravotný stav odhalíte tak, že šálku s kávou podržíte minútu v jednej a potom minútu v druhej ruke.
„Jemne a stabilne držte väčšiu šálku kávy alebo nákupnú tašku v ruke po dobu minúty. Pri slabšom stisku sa ruka roztrasie alebo unaví, čo je predzvesťou skoršieho úmrtia a nesamostatnosti v neskoršom živote.“
Bucurová tvrdí, že sila stisku je dobrý indikátor sily a zdravého starnutia. V prípade, že je nízka, je to podľa nej varovanie. „Zmiernite záťaž a cvičte každý deň. Väčšinou to vedie k rýchlemu zlepšeniu. Ak predmety neviete udržať alebo vám vypadávajú, poraďte sa so svojím lekárom alebo fyzioterapeutom,“ radí koučka.
Silu stisku oslabujú aj ochorenia
O sile stisku ruky ako o dôležitom nástroji zisťovania celkového zdravotného stavu písala aj štúdia z roku 2024. V nej sa vedci pod vedením ortopéda Raju Vaishya z Indie pozreli aj na faktory, ktoré stisk oslabujú.
„Sila stisku ruky (SSR) je kľúčový ukazovateľ pri hodnotení funkcie svalov a celkovej fyzickej spôsobilosti, a je obzvlášť podstatná u starnúcej populácie.“
Podľa nich sa dá sila stisku efektívne merať držaním silomera. Nižšie hodnoty zistili u obyvateľov Ázie, žien a ľudí s nižším vzdelaním a sedavou prácou.
Na silu stisku majú vplyv aj niektoré ochorenia ako cukrovka, srdcovo-cievne ochorenia, mozgová príhoda, chronické ochorenie obličiek a pečene a niektoré druhy onkologických ochorení. Nízka SSR podľa nich súvisí aj s vyššou úmrtnosťou a zníženou kvalitou života.
„Dôkazy jasne nasvedčujú, že SSR je dôležitý biomarker zdravia,“ dodali vedci.