Jaroslav Spišiak reagoval tak na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), podľa ktorého by bolo najvhodnejším riešením tento inštitút zrušiť.
Inštitút tzv. kajúcnika pomáha rozkladať, stíhať, súdiť organizátorov zločineckých štruktúr všade vo svete. Spolupracujúci obvinení sú ľudia, ktorí pomôžu eliminovať násilnú alebo ekonomickú trestnú činnosť, niekedy prerastenú až do najvyšších politických sfér. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedol opozičný poslanec parlamentu Jaroslav Spišiak (PS).
„Robert Fico naznačuje, že celý inštitút spolupracujúcich obvinených je v podstate zlý. Tie osoby si vymýšľajú, netreba ich brať do úvahy, netreba im poskytovať benefity. Jednoducho je celý koncept podľa neho zlý, lebo umožňuje, podľa neho, politicky zneužívať trestné právo na politický boj voči opozícii. Pravda je však taká, že to vôbec tak nie je,“ skonštatoval Spišiak. Pripomenul, že v 90. rokoch pomáhali práve kajúcnici rozbiť mafiánske skupiny.
Spišiak poukázal na to, že on v roku 2001, keď bol prvým policajným viceprezidentom, inicioval zavedenie inštitútu do trestného práva. Nakoniec ho tam zakotvili v roku 2005 pri rekodifikácii Trestného poriadku a Trestného zákona. „Neverím tomu, že pán premiér Fico by bol naozaj schopný toto urobiť. Bol by jediný premiér na svete, ktorý by takéto niečo spravil,“ poznamenal poslanec.
Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Zuzana Števulová (PS) si myslí, že jediné, čo chce táto vláda, je „vysekať“ podpredsedu NR SR Tibora Gašpara (Smer-SD) zo spravodlivého procesu. „Špičky Smeru sa v nedeľu (15. 2.) postavia pred televíziu a neriešia problémy ľudí tejto krajiny. Oni riešia problémy jedného jediného človeka, Tibora Gašpara. A ja sa pýtam, či programové vyhlásenie tejto vlády obsahovalo jedine kapitoly týkajúce sa Tibora Gašpara, Norberta Bödöra a ďalších z tohto gangu,“ povedala Števulová. Vládu vyzvala, aby sa vrátila k programovému vyhláseniu vlády.
Najvhodnejším riešením by podľa predsedu vlády SR bolo pristúpiť k zmene Trestného poriadku a úplne zrušiť inštitút kajúcnika. Označil ho za nedôveryhodný. Uviedol to v nedeľu na tlačovej konferencii v reakcii na rozhodnutie Ústavného súdu SR pozastaviť účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby, tzv. kajúcnika.