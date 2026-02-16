Nemocnici pomôžu akékoľvek informácie o rodine, žijúcich potomkoch či archívnych materiáloch.
Fakultná nemocnica s poliklinikou v Nových Zámkoch hľadá potomkov zakladateľa nemocnice Františka Kapisztóryho. Dôvodom je jej blížiace sa 130. výročie založenia, informovala nemocnica.
Zásluhy Kapisztóryho stoja pri úplnom zrode nemocničnej starostlivosti v regióne a nemocnica si ich chce so cťou pripomenúť. Od občanov privíta akékoľvek informácie o rodine, žijúcich potomkoch či archívnych materiáloch, ktoré by mohli pomôcť.
Kapisztóry bol verejný činiteľ, podnikateľ a obchodník. Od roku 1848 bol riaditeľom novozámockej sporiteľne. Založil zbierku, do ktorej osobne prispel sumou 6500 forintov a vďaka ktorej bola postavená prvá novozámocká nemocnica. Jej výstavba sa začala v roku 1894, do užívania bola odovzdaná 1. júna 1896.
Na počesť Kapisztóryho bola pomenovaná ulica, na ktorej sa nemocnica nachádza a nesie jeho meno dodnes. V objekte nemocnice stojí pamätník venovaný Františkovi Kapisztórymu od sochára Andreattiho.