Obchodné reťazce upozorňujú na stiahnutie výrobkov z trhu. V niektorých zistili azbest.
Obchodný reťazec Action a TEDi varujú pred výrobkami pre deti, ktoré sťahujú z trhu. V hračkách zistili nedostatky, Action dokonca upozorňuje na prítomnosť azbestu.
Vo figúrkach zistili azbest
Ako informuje Action na svojom webe, z bezpečnostných dôvodov sťahujú z trhu figúrky Stretch Squad. Hračka, ktorej balenie obsahuje 4 figúrky, podľa reťazca obsahuje stopy azbestu.
„Figúrky Stretch Squad, 4 kusy, sa sťahujú z trhu, pretože sa zistilo, že výplň rôznych postáv obsahuje stopy azbestu,“ spresnil Action. Z trhu sťahujú aj jednotlivé figúrky Stretch Squad Stretching Figures, ktoré by takisto mohli obsahovať azbest. Výrobok momentálne preverujú.
Informácie o výrobku
- Názov a značka produktu: Naťahovacia figúrka Stretch Squad 1 ks | Figúrky Stretch Squad 4 ks
- Action čísla produktu: 3209338, 3202066
- Obdobie predaja: 22. apríl 2024 – 13. február 2026
- EAN kódy: 5014761014713, 5014761015802, 5014761015819, 5050837662419, 5014761016779, 5014761016786, 5014761016793, 5014761016809, 5014761016892, 5014761016908, 5014761016915, 5014761016922, 5014761016816, 5014761016823, 5014761016830, 5014761016847, 5014761016854, 5014761016861, 5014761016878, 5014761016885
Action sťahuje z predaja figúrky Stretch Squad, v hračke zistili stopy azbestu; Foto: action.com
Nežiaduce účinky azbestu
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) azbest prispieva k riziku vzniku rakoviny pľúc, hltana a vaječníkov a vzniku azbestózy (zjazvenie pľúc). Najčastejšie do kontaktu s ním prichádzajú robotníci na stavbách a v továrňach.
„Ku kontaktu s azbestom dochádza pri vdýchnutí vlákien vo vzduchu v pracovnom prostredí, vo vzduchu v blízkosti tovární na spracovanie azbestu alebo vnútri domov a budov postavených z chryzotilových azbestových materiálov,“ spresnila WHO.
Hračky prestaňte používať
V prípade, že ste si niektorý zo stiahnutých výrobkov už kúpili, podľa Action by ste ho mali prestať používať.
„Ak máte doma niektorý z uvedených produktov, prestaňte ich používať. Žiadame vás, aby ste produkt(y) vrátili do najbližšej predajne Action,“ informoval reťazec s tým, že nákupnú cenu za výrobky vám v predajni vrátia aj bez pokladničného dokladu.
Výrobok sťahuje aj TEDi
Na stiahnutie výrobku z predaja upozornil aj obchodný reťazec TEDi. Čajový set pre deti totiž podľa neho obsahuje malé časti. „Malé časti môžu byť nebezpečné pre zdravie z dôvodu rizika udusenia, a preto sa tento výrobok neodporúča používať,“ spresnil reťazec.
Informácie o výrobku
Názov: Čajový set
Kód výrobku: 61101001211000000500
V predaji: od 27.03.2025 do 13.02.2026
Z predaja sťahujú aj čajový set pre deti, TEDi radí nepoužívať ho; Foto: tedi.com
Ak ste si výrobok predtým už zakúpili, reťazec vyzýva na jeho vrátenie v predajni. „Tovar môžete vrátiť a bude vám vrátená kúpna cena 5,00 eur alebo ho môžete vymeniť za iný tovar na akejkoľvek pobočke,“ informoval TEDi.
V prípade ďalších otázok sa zákazníci môžu obrátiť na spoločnosť na telefónnom čísle +421 248 255 100 alebo mailovej adrese [email protected]. „Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti,“ dodal TEDi.