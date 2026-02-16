Mláďatá sú podľa ošetrovateľov plne odkázané na materské mlieko. Čo s nimi bude ďalej?
Národná zoologická záhrada Bojnice prijala v pondelok do svojej rehabilitačnej stanice trojicu mláďat medveďa hnedého. Približne mesačné medvieďatá osireli po usmrtení ich matky v nedeľu (15. 2.) pri Ružomberku. Zoo o tom informovala na sociálnej sieti.
„Pri vstupnom veterinárnom vyšetrení sme zistili, že všetky tri mláďatá sú dehydrované a ich hmotnosť je veľmi nízka, najmenšie váži 1,9 kilogramu, najťažšie 2,3 kilogramu. V tomto veku sú ešte plne odkázané na materské mlieko a nepretržitú starostlivosť,“ priblížila zoo.
Mláďatá budú kŕmiť mliečnou náhradou
Najhoršie bol na tom podľa nej samec, ktorého zdravotný stav si vyžiadal okamžitý prevoz na veterinárnu kliniku, kde mu nasadili infúznu terapiu na stabilizáciu organizmu.
Zoo v rehabilitačnej stanici nastavila intenzívny 24-hodinový režim starostlivosti. „Mláďatá budeme kŕmiť špeciálnou mliečnou náhradou každé tri až štyri hodiny vrátane nočných hodín. Súbežne prebieha ich postupná rehydratácia a dôsledné sledovanie zdravotného stavu. Najbližšie dni budú rozhodujúce,“ ozrejmila zoo.
Podotkla, že ide o vôbec prvý prípad, keď rehabilitačná stanica prijala takto malé medvieďatá, čo pre ňu predstavuje mimoriadne náročnú a citlivú situáciu. „V takto nízkom veku je prognóza vždy opatrná, no urobíme maximum pre ich stabilizáciu a ďalší vývoj. O budúcnosti medvieďat rozhodne ďalší vývoj ich zdravotného stavu, avšak pri takto malých mláďatách býva návrat do voľnej prírody veľmi zriedkavý. V takom prípade budeme hľadať riešenie v spolupráci s inými zoologickými záhradami,“ dodala.
Útokom medvedice sa zaoberá polícia
Medvedicu mala usmrtiť dvojica mužov krátkymi guľovými zbraňami v nedeľu v lesnom poraste v extraviláne ružomberskej mestskej časti Hrboltová po tom, čo mala na jedného z nich náhle zaútočiť.
Podľa štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kuffu sa 56-ročný muž so svojím synom mali prechádzať po lese, kde vykonávali kontrolu ťažby. So sebou mali aj poľovne upotrebiteľného psa plemena západosibírska lajka. Päťdesiatšesťročného muža s otvorenou ranou na zápästí a poraneniami na tele prijali v ružomberskej nemocnici, je v stabilizovanom stave.
Útokom medvedice na dvojicu sa zaoberá polícia, vyšetrovateľ enviropolície Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru začal trestné stíhanie pre prečin pytliactva.