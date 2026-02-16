Zákazníci môžu cukor vrátiť v predajni.
Obchodný reťazec Lidl upozornil na stiahnutie výrobku z trhu. Ako priblížil na svojej webovej stránke, u vanilkového cukru od spoločnosti Sr. Oetker, s. r. o. zistili nevyhovujúcu chuť a pach.
Informácie o výrobku
- Názov: Dr.Oetker Vanilkový cukor, 8g
- Dátum minimálnej trvanlivosti: 05.03.2027
- Číslo šarže: L5248
- EAN kód: 8595072610704
- V predaji od: 19.11.2025
Z trhu sťahujú vanilkový cukor, reťazec vyzýva na jeho vrátenie v predajni; Foto: lidl.sk
Cukor vráťte v predajni
Ako informoval Lidl, v prípade, že ste si cukor už kúpili, môžete ho vrátiť v predajni.
„V prípade, že ste si spomenutý produkt zakúpili, môžete ho priniesť späť do predajne, pričom vám po predložení pokladničného dokladu budú vrátené peniaze.“
Lidl zároveň upozornil, že z trhu sťahujú len vanilkový cukor s vyššie uvedenými špecifikami. „Iných produktov predávaných v spoločnosti Lidl Slovenská republika, s.r.o. sa táto výzva netýka,“ dodal reťazec.
Zákazníci sa v prípade potreby môžu obrátiť na telefónnu linku spoločnosti na čísle 0850/232001.
Z trhu sťahujú aj vajcia
Tri obchodné reťazce v priebehu minulého týždňa upozornili na stiahnutie vajec z trhu. Informovali o tom Billa, Tesco a Metro s tým, že ide o opatrenie súvisiace s výskytom vtáčej chrípky.
Na stiahnutie vajec z trhu predtým upozornila aj Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR. Potravinári vyzvali spotrebiteľov, aby nekonzumovali vajcia z fariem Čalovec a Vajas.