Zákazníci môžu cukor vrátiť v predajni.

Obchodný reťazec Lidl upozornil na stiahnutie výrobku z trhu. Ako priblížil na svojej webovej stránke, u vanilkového cukru od spoločnosti Sr. Oetker, s. r. o. zistili nevyhovujúcu chuť a pach.

Informácie o výrobku

  • Názov: Dr.Oetker Vanilkový cukor, 8g
  • Dátum minimálnej trvanlivosti: 05.03.2027
  • Číslo šarže: L5248
  • EAN kód: 8595072610704
  • V predaji od: 19.11.2025

Z trhu sťahujú vanilkový cukor, reťazec vyzýva na jeho vrátenie v predajni; Foto: lidl.sk

Cukor vráťte v predajni

Ako informoval Lidl, v prípade, že ste si cukor už kúpili, môžete ho vrátiť v predajni.

„V prípade, že ste si spomenutý produkt zakúpili, môžete ho priniesť späť do predajne, pričom vám po predložení pokladničného dokladu budú vrátené peniaze.“

Lidl zároveň upozornil, že z trhu sťahujú len vanilkový cukor s vyššie uvedenými špecifikami. „Iných produktov predávaných v spoločnosti Lidl Slovenská republika, s.r.o. sa táto výzva netýka,“ dodal reťazec.

Zákazníci sa v prípade potreby môžu obrátiť na telefónnu linku spoločnosti na čísle 0850/232001.

Z trhu sťahujú aj vajcia

Tri obchodné reťazce v priebehu minulého týždňa upozornili na stiahnutie vajec z trhu. Informovali o tom Billa, Tesco a Metro s tým, že ide o opatrenie súvisiace s výskytom vtáčej chrípky.

Na stiahnutie vajec z trhu predtým upozornila aj Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR. Potravinári vyzvali spotrebiteľov, aby nekonzumovali vajcia z fariem Čalovec a Vajas.

