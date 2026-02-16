Polícia opätovne upozornila na podvody s kryptomenami. Vo februári pribudli ďalšie prípady oklamaných ľudí.
Podvody majú spoločného menovateľa - výhodné investovanie do kryptomien a snahu páchateľov získať prístup k bankovníctvu svojej obete. Polícia to uviedla na sociálnej sieti.
„Podvodníci telefonicky pod zámienkou výhodnej investície a následného prevodu finančných prostriedkov v kryptomenách poškodených navedú na inštaláciu neznámej aplikácie prostredníctvom zaslaného odkazu a zadania prihlasovacích údajov do internetového bankovníctva, v dôsledku čoho dôjde bez súhlasu a vedomia poškodeného k prevodu finančných prostriedkov z jeho bankového účtu v prospech podvodníka,“ uviedli policajti.
Upozornili občanov, aby nikdy neumožňovali vzdialený prístup do svojich mobilných zariadení kliknutím na odkaz. Svoje citlivé bankové údaje, napríklad prihlasovacie údaje do internetového bankovníctva, by tiež nemali nikam zadávať ani zasielať. Nebezpečné môže byť i inštalovanie neznámych aplikácií na základe pokynu cudzej osoby. Občania by tiež nemali poskytovať svoje osobné údaje ani zaslané overovacie kódy. Podozrivé hovory by mali občania tiež nahlásiť polícii. Môžu tak urobiť aj na linke 158.