Žena pri páde z okna paneláka utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla.
Bratislavskí policajti vyšetrujú okolnosti pondelkovej tragédie, ku ktorej došlo na Vilovej ulici v Petržalke. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
Podľa polície z okna jedného z panelákov ráno vypadla 90-ročná žena. "Podľa doterajších informácii mala 90-ročná žena utrpieť pádom zo siedmeho poschodia bytového domu zranenia, ktorým na mieste podľahla," spresnila polícia.
"V súčasnosti sa okolnosťami udalosti zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V," dodali policajti.