Bývalého ukrajinského ministra energetiky a spravodlivosti Hermana Haluščenka, ktorého v nedeľu zadržali pri pokuse opustiť krajinu, obvinili z prania špinavých peňazí a účasti v zločineckej skupine.
Vyplýva to z vyhlásenia špeciálnej prokuratúry zverejneného v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Počas pôsobenia podozrivého ... získala zločinecká organizácia viac ako 112 miliónov dolárov v hotovosti z nelegálnych činností v energetickom sektore,“ uviedla Špeciálna protikorupčná prokuratúra (SAP) vo svojom vyhlásení.
Haluščenko bol jedným z dvoch ministrov, ktorí v roku 2025 odstúpili po tom, čo Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) odhalil rozsiahle sprisahanie s cieľom prania špinavých peňazí v energetickom sektore krajiny. Sprisahanci podľa NABU zorganizovali systém úplatkov vo výške 100 miliónov dolárov na odčerpávanie finančných prostriedkov.
Kauza známa ako Midas siaha až k ľuďom blízkym prezidentovi Volodymyrovy Zelenskému. Odstúpiť pre ňu už musel šéf jeho kancelárie Andrij Jermak, ktorý odmieta akékoľvek pochybenia. Jedným z podozrivých je aj Zelenského bývalý obchodný partner Timur Mindič, ktorý ušiel z krajiny.