Americký prezident Donald Trump v decembri povedal izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi, že by podporil izraelské útoky na iránsky program balistických rakiet, ak by sa Washingtonu a Teheránu nepodarilo dosiahnuť dohodu. S odvolaním sa na dva nemenované zdroje o tom v nedeľu informovala stanica CBS News, píše TASR.
Podľa informácií stanice začali vysokopostavení vojenskí predstavitelia USA a spravodajské služby približne dva mesiace po schôdzke Trumpa s Netanjahuom zvažovať možnosť podpory nových izraelských úderov na Irán. Ich úvahy sa sústredili na to, akým spôsobom by Spojené štáty mohli pri útokoch pomôcť - napríklad poskytnutím tankovania izraelských lietadiel vo vzduchu či povolením preletu nad územím štátov v regióne, ktoré sa nachádzajú pozdĺž možnej letovej trasy, uviedli citované americké zdroje.
Jordánsko, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty už však dali verejne najavo, že nedovolia, aby ich vzdušný priestor bol využitý na akékoľvek útoky na Irán alebo jeho údery na ktorúkoľvek inú krajinu. Nie je preto podľa CBS News jasné, ktoré krajiny by umožnili USA prelet nad svojím územím, aby mohli doplniť palivo izraelským lietadlám v prípade útoku.
Trump v piatok potvrdil, že Spojené štáty nariadili vyslať z Karibského mora na Blízky východ druhú lietadlovú loď, USS Gerald R. Ford, so sprievodnými vojnovými plavidlami. V regióne sa už nachádza americká úderná skupina na čele s lietadlovou loďou USS Abraham Lincoln. Toto nasadenie prezident USA označil za „poistku“ pre prípad, že rokovania medzi USA a Iránom o jeho jadrovom programe zlyhajú.
Druhé kolo jadrových rokovaní by mali americkí a iránski predstavitelia opäť za sprostredkovania Ománu viesť v utorok v Ženeve v snahe dosiahnuť dohodu, ktorá by zabránila vypuknutiu konfliktu. Iránska delegácia na čele s ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím odcestovala do Švajčiarska už v nedeľu.
Netanjahu v nedeľu vyhlásil, že prípadná dohoda medzi USA a Iránom musí obsahovať niekoľko bodov. Jedným z nich je odstránenie všetkého obohateného uránu z územia Iránu. Teherán by zároveň podľa Netanjahua nemal mať žiadne kapacity na obohacovanie uránu. Tretím bodom je vyriešenie otázky balistických rakiet.