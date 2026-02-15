Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio pricestoval v nedeľu podvečer na oficiálnu návštevu Maďarska. Na letisku v Budapešti ho privítal štátny tajomník rezortu diplomacie Levente Magyar. Prílet bol naživo vysielaný na facebookovom konte šéfa maďarskej diplomacie Pétera Szijjártóa, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Hlavnými témami rokovaní amerického ministra budú podľa servera telex.hu možnosti nastolenia mieru na Ukrajine a bilaterálne vzťahy medzi USA a Maďarskom.
Podľa vyjadrenia Szijjártóa pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Radio Maďarsko aktívne pracuje na mierových riešeniach, zatiaľ čo niektoré európske štáty úsilie americkej administratívy podkopávajú.
Šéf maďarskej diplomacie označil súčasné vzťahy Maďarska s USA za „zlatý vek“, čo podčiarkol faktom, že objem amerických investícií v Maďarsku dosiahol v minulom roku rekordnú úroveň.
Rubio prichádza do Budapešti v rámci návštevy Európy, v rámci ktorej v sobotu vystúpil na bezpečnostnej konferencii v Mníchove. V nedeľu dopoludnia navštívil Bratislavu, kde s predsedom slovenskej vlády Robertom Ficom hovoril o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky, situácii s dodávkami ropy a plynu na Slovensko a možných alternatívach, o vojne na Ukrajine či o situácii v NATO.
Americký minister zahraničných vecí bude rokovať v Budapešti so Szijjártóom a v pondelok usporiada spoločnú tlačovú konferenciu s Orbánom.